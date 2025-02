Dark Souls 3 - pojawiły się pogłoski na temat remastera finalnej części trylogii od FromSoftware

Jeżeli chodzi o te nieco starsze gry japońskiego studia, mamy dosyć wyraźnego faworyta do remastera. Niemal równo cztery lata temu pojawił się świetny remake Demon's Souls - pradziad gatunku souls-like - wcześniej zaś remaster otrzymała pierwsza odsłona Dark Souls, czyli ta, od której moda na ten nurt na dobre się rozpoczęła. Jednak fani niezmiennie czekają na odświeżenie Bloodborne - na tym etapie dosłownie w jakiejkolwiek oficjalnej formie. I chyba jeszcze poczekają.

W sieci pojawiły się informacje tyczące się potencjalnego remastera Dark Souls 3, choć jeszcze bez oficjalnego potwierdzenia w żadnej formie.

Wszelakiej maści remastery powstają już od dłuższego czasu, ale nie zawsze jest to w pełni pożądane. Czasem rzeczywiście pewne tytuły aż się proszą o jakiś stopnień odrestaurowania, ale ostatnio nazbyt regularnie trafia nam się taki Horizon Zero Dawn - do dziś wyglądająca pięknie gra z roku 2017. Dark Souls 3 powstał niemal pełny rok wcześniej i jakkolwiek miejscami nadgryzł go już ząb czasu, wciąż trzyma całkiem wysoki poziom. Najwyraźniej jednak mogły pojawić się plany remastera, acz należy tę informację przyjąć z pewną dozą sceptycyzmu.

Doniesienia te pojawiły się w trakcie podcastu XboxEra (włączcie w okolicach 4:08:19), a ich autorem jest Nick "Shpeshal_Nick" Baker. Insider zdążył już kilkakrotnie dobrze dobrze trafić z pewnymi przewidywaniami, więc na pewno nie jest to informacja wzięta zupełnie z powietrza. Zresztą biorąc pod uwagę np. ewentualną premierę na Nintendo Switch i podłapanie tamtej części rynku nabiera to już nieco sensu. Szkoda, że Baker przyznał, że nie chce zdradzać jeszcze wszystkich faktów, jakie rzekomo zna. Nie znamy zatem nawet dewelopera, który miałby się owym remasterem zająć. Czas pokaże, czy w przyszłości cokolwiek o tym jeszcze usłyszymy.

Źródło: WCCFtech