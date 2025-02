Dante’s Ring - polscy twórcy The Invincible przygotowują niekonwencjonalną wyprawę do wulkanicznego piekła

Starward Industries to stosunkowo młode studio. Założone zostało w roku 2018, a już rok później ogłoszono ich pierwszy projekt. Wydawany przez 11 bit studios The Invincible nie miał łatwego startu. Dość nietypowy system rozgrywki sprawił, że recenzje były bardzo różne, a co gorsza sprzedaż mocno rozczarowywała. Ale deweloperzy najwyraźniej nie mają zamiaru znacząco zmieniać swojej filozofii i szykują nowe podejście. Tym razem chodzi o znacznie gorętsze rejony.

Pojawiła się pierwsza zapowiedź Dante’s Ring, gry nastawionej na eksploracje niebezpiecznych pasm wulkanicznych i radzenia sobie z zagrożeniami.

W trakcie tegorocznego Golden Joystick Awards Starward Industries wypuściło swój nowy projekt: Dante's Ring. O ile The Invincible było oparte na świetnej powieści Stanisława Lema, o tyle teraz koncept jest zupełnie oryginalny. Ale jedna rzecz pozostaje wspólna: najwyraźniej krakowski zespół dalej planuje podążać własną ścieżką, mimo że nie zawsze przynosi to pożądane rezultaty. W tym przypadku czeka nas podróż na wyspę znajdującą się w Pacyficznym Pierścieniu Ognia, którego znakiem rozpoznawczym są niebezpieczne wulkany.

Twórcy reklamują Dante's Ring jako "anti-combat" action RPG. Wcielimy się w pewnego badacza przemierzającego pasma wulkanów, które nie są tak wygasłe, jak niektórym mogłoby się wydawać. Do naszych zadań należeć będzie między innymi znalezienie sposobów na ocalenie ludzi i zwierząt przed licznymi zagrożeniami - takimi jak trzęsienia ziemi czy lawiny. Wspomniane jest także życie "w otoczeniu mistycznych wierzeń", co sprawia, że na śmiertelnie niebezpieczne eskapady wybieramy się w retro sprzęcie. Dostaniemy własną bazę do przygotowań, a na zewnątrz czekają nas także zagadki do rozwiązania, zbieranie zasobów oraz strategiczne gospodarowanie nimi i moralne wybory. Przyjdzie nam bowiem lawirować pomiędzy wrogimi frakcjami. Mowa jest również o tajemnicach do odkrycia. Jako że nie ma konkretnej daty premiery można założyć, że projekt znajduje się obecnie we wczesnej fazie.

