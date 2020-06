Cyberpunk 2077 - premiera wersji PS5 i Xbox Series X w 2021 roku

Wczoraj niespodziewanie gruchnęła wieść o (kolejnym) opóźnieniu premiery gry Cyberpunk 2077. Jak sobie jednak przypomnimy, to samo spotkało Wiedźmina 3. Obsuwy w wydaniu gier, zwłaszcza tak rozbudowanych jak produkcje polskiego studia CD Projekt RED, nie są żadnym novum. Gracze zwykle są nakręcani przez kampanie marketingowe, a potem przychodzi rozczarowanie, że będzie trzeba na dany tytuł poczekać (często znacznie) dłużej. Nie inaczej stało się w przypadku Cyberpunka 2077, którego premierę ustalono początkowo na 16 kwietnia 2020 roku, potem na 17 września i okazało się, że i tej daty nie uda się dotrzymać. W RPG-a od studia CD Projekt RED zagramy więc dopiero 19 listopada 2020 roku i zapewniono, że kolejna obsuwa nie wchodzi w rachubę (to samo słyszeliśmy ostatnim razem...). Natomiast na pełnoprawne wersje na konsole PS5 i Xbox Series X będzie trzeba poczekać do 2021 roku.

Cyberpunk 2077 zadebiutuje 19 listopada na PC oraz konsolach obecnej generacji, natomiast na wersje PS5 i Xbox Series X trzeba poczekać do 2021 roku. Obsuwa gry opóźni również wydanie dodatków i trybu online.

W rozmowie z inwestorami studio CD Projekt RED ujawniło bardziej szczegółowe plany związane z edycjami na konsole nowej generacji. Zaznaczono wyraźnie, że Cyberpunk 2077 będzie od początku działać na PlayStation 5 i Xboksie Series X dzięki wstecznej kompatybilności i lepiej wyglądać niż na PlayStation 4 i Xboksie One. Na wydanie pełnoprawnej wersji poczekamy jednak do bliżej nieokreślonego okresu 2021 roku. Posiadacze kopii na starsze konsole otrzymają stosowną aktualizację za darmo - nie trzeba będzie więc kupować kolejnego egzemplarza gry, by cieszyć się wszystkimi nowościami z edycji na sprzęt nowej generacji. Z informacji udzielonych przez przedstawiciela polskiej firmy wynika, że CD Projekt RED szykuje bardziej znaczące zmiany (może nie tylko w oprawie wizualnej) w wersjach przeznaczonych na PS5 i XSX, dlatego pewnie nie dostaniemy ich jednocześnie z pozostałymi wydaniami.

Na drugie opóźnienie premiery Cyberpunka 2077 nie wpłynęła zbyt znacząco pandemia COVID-19 – wynika ono z tego, że ostatni etap produkcyjny, w którym trzeba dopracować każdy najmniejszy szczegół, jest bardzo wymagający i często w branży gier wideo wiąże się z intensywną pracą po godzinach wielu członków zespołu deweloperskiego. Obsuwa przełoży się jednak negatywnie na wydanie Cyberpunka 2077 Online, osobnej gry skupionej na rozgrywce sieciowej, która wyjdzie najwcześniej w 2022 roku, oraz dodatków, których liczba wciąż nie została ustalona, ale zostanie podana "wkrótce" (wstępnie mowa o dwóch, podobnie jak w przypadku Wiedźmina 3). Pierwszy z nich ma wyjść jeszcze w 2021 roku, pewnie pod jego koniec.

Przypominamy, że na 25 czerwca CD Projekt RED przygotowało pokaz gry w ramach wydarzenia Night City Wire. Po jego zakończeniu wypłyną do sieci pierwsze wrażenia dziennikarzy, którzy mieli dostęp do produkcji (ze względu na pandemię koronawirusa była ona streamowana), a konkretnie do kreatora postaci oraz początku przygody. Mogli robić w grze wszystko bez żadnych ograniczeń – wyjątkiem był limit czasowy (można przypuszczać, że mogli poświęcić jej parę godzin). Wersja przeznaczona dla prasy była jednak pozbawiona wybranej treści fabularnej po to, by nie ujawniać przed premierą zbyt wielu szczegółów. Byle do przyszłego tygodnia.

