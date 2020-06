Cyberpunk 2077 - pokaz Night City Wire przełożony do 25 czerwca

Protesty, które w ostatnich dniach odbywają się w Stanach Zjednoczonych zaczynają odbijać się na branży gier, co doskonale widać po ostatnich przesunięciach planowanych wydarzeń online. Dwa dni temu Sony poinformowało o przełożeniu pokazu gier na konsolę PlayStation 5 na nieokreślony bliżej termin w przyszłości. Również IGN przeniósł pokaz Summer of Gaming na przyszły tydzień (pierwotnie wydarzenie miało się rozpocząć w ten piątek). Wczoraj wieczorem natomiast także rodzimy CD Projekt RED odniósł się do obecnej sytuacji w USA. Jak wszyscy wiemy, 11 czerwca miały zostać przedstawione nowe informacje (w tym gameplay) na temat wyczekiwanego Cyberpunka 2077. Studio postanowiło jednak przesunąć event o nazwie Night City Wire.

Wbrew wcześniejszym zapewnieniom, 11 czerwca nie zobaczymy nowych materiałów z Cyberpunka 2077. Studio CD Projekt RED postanowiło przełożyć wydarzenie Night City Wire o dwa tygodnie, do 25 czerwca.

Podczas Night City Wire mieliśmy poznać dużo nowych informacji na temat nadchodzącego Cyberpunka 2077. Studio CD Projekt RED ponadto miało zaprezentować nowy materiał z rozgrywki. Niestety 11 czerwca nie poznamy żadnych nowych szczegółów. Developerzy postanowili przełożyć wydarzenie ze względu na zamieszki i protesty jakie odbywają się obecnie w Stanach Zjednoczonych. CD Projekt RED poinformował, że Night City Wire zostanie przełożone do 25 czerwca, a więc o dwa tygodnie. Trudno jednak powiedzieć, czy do tego czasu sytuacja w USA się unormuje, czy ostatecznie nie dojdzie do kolejnych opóźnień.

Według ostatnich informacji dotyczących Cyberpunka 2077, gra jest obecnie w ostatnim stadium produkcji, gdzie całość jest dopieszczana, a poszczególne odkryte błędy są usuwane. Producent stale podkreśla, że nie ma planów odnośnie dalszego opóźnienia premiery gry, toteż wszyscy oczekujemy że Cyberpunk 2077 trafi do sprzedaży 17 września. Wtedy odbędzie się premiera na komputerach PC, konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One, a także w usłudze streamingowej GeForce NOW.

Źródło: CD Projekt RED