Corsair Scimitar Elite Wireless - bezprzewodowa mysz do gier MMO. 16 programowalnych przycisków i Key Slider na boku

Marka Corsair zaprezentowała myszkę gamingową Scimitar Elite Wireless. Ta nowa przedstawicielka serii Scimitar wyróżnia się nie tylko zaawansowanymi możliwościami konfiguracji, których oczekują gracze MMO, ale też łącznością bezprzewodową o niskich opóźnieniach. Mysz towarzyszy graczom w wirtualnym świecie i można ją odpowiednio wyposażyć, przypisując do niej zaklęcia, działania oraz polecenia.

Mysz Corsair Scimitar Elite Wireless oferuje do 16 w pełni programowanych przycisków oraz panel boczny Key Slider. Umieszczono na nim 12 przycisków, jest ponadto przesuwalny tak, by pasował do każdej - większej bądź mniejszej dłoni. Na drugim boku, celem poprawy chwytu, zastosowano z kolei fakturowane tworzywo. Całość napędzana jest przez czujnik optyczny Corsair Marksman o maksymalnej rozdzielczości 26 tys. DPI. Jego pracę wspierają ślizgacze wykonane w 100% z PTFE. Warte uwagi są też ultra niskie opóźnienia, a więc poniżej 1 ms. Wszystko działa bowiem w oparciu o bezprzewodową technologię Slipstream.

Jeśli chodzi o żywotność baterii, to pojedyncze jej ładowanie ma wystarczać na 120 lub 150 godzin grania (mowa tu odpowiednio o łączności 2.4 GHz i Bluetooth). Jak przystało na sprzęt Korsarzy, tak samo i temu modelowi dedykowana jest aplikacja iCUE, dzięki której własne ustawienia (makra, skróty, rozdzielczość sensora) można zapisać w trzech profilach, które następnie przechowywane są w pamięci gryzonia. Specyfikację myszki dopełnia 2-strefowe podświetlenie RGB LED oraz optyczne przełaczniki lewego i prawego przycisku, które gwarantują żywotność na poziomie 100 milionów kliknięć. Całość mierzy ok. 120 x 73 x 42 mm przy wadze 115 g. Urządzenie trafiło już do sprzedaży w cenie 679 zł.

Źródło: Corsair