Corsair Darkstar Wireless - premiera gamingowej myszy ze świetnym sensorem i szeroką funkcjonalnością

Do grona myszek przeznaczonych stricte dla graczy dołącza kolejny model od amerykańskiego przedsiębiorstwa Corsair - tytułowy Darkstar Wireless. Producent przedstawia myszkę, jako przeznaczoną głównie do gier typu MMO oraz MOBA. Trzeba przyznać, że sprzęt ma się czym pochwalić - bardzo wysoka rozdzielczość DPI, niskie opóźnienia dzięki transmisji radiowej i spora ilość programowalnych przycisków. A to wszystkie w zawrotnej kwocie, która zniechęci niejednego gracza.

Swój debiut zaliczyła właśnie nowa myszka gamingowa, która wchodzi w skład oferty firmy Corsair. Model Darkstar Wireless skierowany jest dla graczy preferujących tytuły z gatunku MMO/MOBA.

Corsair Darkstar Wireless mimo bycia myszką typowo gamingową charakteryzują się dość stonowanym designem, który bardziej stawia na funkcjonalność. Oczywiście mamy dostęp do podświetlenia RGB, którym możemy sterować za pomocą dedykowanego oprogramowania iCUE, jednak gracze bardziej docenią aż piętnaście programowalnych przycisków (sześć z nich umieszczono pod kciukiem) oraz dobry sensor optyczny Corsair Marksman. Dzięki temu ostatniemu sprzęt może się pochwalić rozdzielczością na poziomie nawet 26 tys. DPI - rzecz jasna tę wartość możemy regulować. Dodatkowo korzystając z łączności radiowej Slipstream Wireless, opóźnienie w przesyłanym sygnale będzie wynosić poniżej 1 ms. Mając na uwadze wymienioną część specyfikacji wyraźnie widać, dlaczego producent reklamuje myszkę, jako sprzęt do bardziej dynamicznych gier pokroju League of Legends czy Dota 2 (obie z gatunku MOBA), gdzie często liczy się czas reakcji.

Specyfikacja techniczna myszki Corsair Darkstar Wireless Sensor Corsair Marksman / Optyczny Rozdzielczość 26 000 DPI Żywotność - Maksymalna szybkość 650 IPS Częstotliwość raportowania 2000 Hz Akceleracja 50 G Programowalne przyciski 15 Łączność Slipstream Wireless (poniżej 1 ms), Bluetooth Wymiary 129,5 x 67,9 x 43,6 mm Akumulator do 80 godzin działania Waga 98 g Cena 769 zł

Myszka wyposażona jest w optyczne przełączniki Omron z technologią Corsair Quickstrike, co oznacza, że zastosowano tu sprężynującą konstrukcję, która natychmiast po wciśnięciu klawisza rejestruje nasz "klik". Spotkamy się tu także z częstotliwością raportowania wynoszącą 2000 Hz oraz przyspieszeniem do 50 G. Akumulator (nie podano pojemności) ma nam zapewnić do 80 godzin zabawy przy wykorzystaniu transmisji radiowej. Myszkę połączymy również przez Bluetooth, a samo ładowanie odbywa się poprzez przewód USB typu C. Waga sprzętu wynosi 98 g, przy wymiarach 129,5 x 67,9 x 43,6 mm. Urządzenie możemy już nabyć bezpośrednio od producenta, jednak za tę przyjemność przyjdzie nam zapłacić aż 769 zł. Nie jest to mała kwota, tym bardziej że istnieją sensowne alternatywy w niższej cenie.

Źródło: Corsair