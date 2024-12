Cooler Master Dyn X - uniwersalne stanowisko dla miłośników symulatorów. Aż 14 różnych pozycji do regulacji

Cooler Master zaprezentował Dyn X - nowoczesne stanowisko stworzone z myślą o symulatorach wyścigów i latania. Jak obiecuje producent, Dyn X to brama do zupełnie nowego świata przygód. Dyn X składa się z dwóch głównych elementów: fotela wyścigowego i kokpitu. Oba zostały zaprojektowane przy użyciu wysokiej jakości materiałów, cechują się przy tym dużą uniwersalnością i mają nowoczesną estetykę inspirowaną wyścigami. Dyn X ma umożliwiać stworzenie środowiska symulacyjnego dostosowanego do preferencji każdego użytkownika.

Cooler Master Dyn X to nowoczesne stanowisko stworzone z myślą o symulatorach wyścigów i latania. Niestety nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie dostępne w sprzedaży i w jakiej cenie. Tanio jednak z pewnością nie będzie.

Kokpit Dyn X został opracowany z myślą o najbardziej zapalonych wirtualnych kierowcach wyścigowych. Umożliwia bezproblemowe dostosowanie pozycji kierowcy do różnych scenariuszy wyścigowych. Jedna regulacja oferuje aż 14 różnych pozycji za kierownicą, dostosowanych do różnych stylów wyścigowych, w tym Formuły, GT, NASCAR, Rally, Trophy Truck, Semi Truck i innych. Dyn X Cockpit ma być także łatwy w montażu i kompatybilny z szeroką gamą akcesoriów wyścigowych. Szkielet z rur stalowych powinien zapewnić wysoką trwałość i stabilność, a modułowa konstrukcja ma umożliwić użytkownikom instalowanie monitorów, manetek, systemów ruchu i innych potrzebnych elementów.

Fotel Dyn X ma zagwarantować także optymalny komfort i wsparcie w różnych pozycjach za kierownicą. Całość posiada kompozytową skorupę z włókna szklanego, która oferuje wysoką sztywność. Warto zwrócić także uwagę na wykończenie z syntetycznej skóry zamszowej nadające fotelowi elegancki wygląd. Dyn X Racing Seat jest również wyposażony w wymienne poszewki na poduszki w kolorze czarnym, czerwonym lub niebieskim. Użytkownik może zatem szybko dostosować środowisko symulacji do własnych preferencji. Producent zadbał o ergonomiczną konstrukcję dbającą o wygodę nawet podczas długotrwałego użytkowania, a zdejmowany, regulowany zagłówek ma dostarczać komfortowych wrażeń z każdej pozycji za kierownicą. Firma Cooler Master na razie nie ujawniła daty dostępności oraz ceny stanowiska Dyn X.

Źródło: Cooler Master