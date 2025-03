Cooler Master CryoFuze 5 - producent wydał oświadczenie na temat termoprzewodzącej pasty AI. Był to błąd w tłumaczeniu

Kilka dni temu informowaliśmy o zapowiedzi nietypowych, kolorowych past termoprzewodzących CryoFuze 5 od tajwańskiej marki Cooler Master. Zastanawialiśmy się wtedy, z czym związany jest dopisek "AI", ponieważ producent niewystarczająco jasno określił, o co chodzi ze sztuczną inteligencją w produkcie. Teraz otrzymaliśmy oficjalne sprostowanie, które wyjaśnia, że slogan jest wynikiem błędu popularnego tłumacza Google.

W ciągu kilku ostatnich dni kolorowa pasta termoprzewodząca AI - CryoFuze 5 stała się memem w technologicznym świecie. Teraz jednak Cooler Master postanowił wytłumaczyć się z zaistniałej sytuacji. Jak możemy przeczytać w oświadczeniu: "Oczyśćmy atmosferę, nie ma czegoś takiego jak termoprzewodząca pasta AI. Jest to przypadek gubienia informacji podczas tłumaczenia. Odniesienia do konkurencyjnej sztucznej inteligencji na naszej chińskiej stronie były błędem i nie odnosiły się dokładnie do możliwości pasty termoprzewodzącej CryoFuze 5." Dokładniej chodzi o zapis w tradycyjnym chińskim języku: "AI竞彩导热膏", który tłumacz Google tłumaczy w wielu językach na "konkurencyjna pasta termoprzewodząca AI".

Tak jak przypuszczaliśmy, zapis ten odnosi się do możliwości zastosowania wspomnianej pasty do energochłonnych układów AI, na co wskazują między innymi jej parametry. Mimo zaistniałej sytuacji, Cooler Master niezamierzoną pomyłkę przekuł w spory sukces marketingowy. Ponadto producent postanowił zmienić opis na serwisie X (dawniej Twitter), który brzmi teraz: "Your #1 go-to for the coolest PC hardware memes", co oznacza: "Twój numer jeden w kategorii najfajniejszych memów o sprzęcie komputerowym".

Źródło: Cooler Master