CES 2020: Corsair A500 - Wydajny powietrzny cooler dla procesorów

Kto nie idzie do przodu, ten się cofa. To świetnie znane polskie powiedzenie, z którym najwyraźniej w pełni zgadzają się również Amerykanie. Na targach CES 2020 w Las Vegas Corsair kolejny raz rozszerzył swoje portfolio. Gigant na rynku sprzętu komputerowego będzie od teraz oferować również wieżowe chłodzenia procesora. Pierwszy model w historii firmy nosi oznaczenie A500. Mowa o rozbudowanym, dużym i ciężkim układzie z dwoma wentylatorami. Mimo wszystko nie zabrakło tutaj autorskich rozwiązań, które ułatwiają montaż i poprawiają wydajność. Chociażby wentylatory na specjalnych prowadnicach, zamiast tradycyjnych zapinek. Pytanie tylko czy zwykły Kowalski zaakceptuje taką cenę?

Corsair A500 to jednowieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 144 x 169 x 171 milimetrów i wadze 1460 gramów, uwzględniając już wentylatory. Dedykowane jest ono zarówno procesorom od Intela, które korzystają z gniazda LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 2011(-3), 2066, jak i AMD na socketach AM4, AM3(+) i AM2(+). Mowa nawet o najwydajniejszych jednostkach z TDP do 250 W. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym, bogato żebrowanym radiatorem, czterema miedzianymi, niklowanymi rurkami cieplnymi oraz dwoma wentylatorami 120-milimetrowymi. Są to jednostki Corsair ML120 pracujące z prędkością od 400 do 2400 RPM przy przepływie powietrza do 75 CFM przy ciśnieniu rzędu 4.2 mmH2O oraz poziomie hałasu do 36 dB(A).

Amerykański producent przygotował się dobrze do swojej premiery. Zamiast klasycznych, drucianych zapinek chłodzenie Corsair A500 korzysta ze specjalnych ramek z prowadnicami dla wentylatorów. Dzięki temu ich (de)montaż jest prosty i szybki, a przy tym chłodzenie jest kompatybilne również z wysokimi modułami pamięci RAM. Instalacja chłodzenia też jest prosta, bowiem w zestawie dołączony jest specjalny, długi wkrętak. Całość dopełnia całkiem wydajna, preaplikowana (w sposób zapewniający równomierne pokrycie IHS procesora) pasta termoprzewodząca Corsair XTM50. Sugerowana cena Corsair A500 wynosi 99 euro, czyli około 420 złotych. Chłodzenie objęte jest 5-letnią gwarancją producenta.

