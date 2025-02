Chińska marka Emdoor prezentuje pierwszy handheld z układem Intel Meteor Lake-H. Gracze mogą liczyć na lepszą wydajność

Aktualnie rynek gamingowych handheldów zdominowany jest przez układy AMD z rodziny APU Pheonix, które trzeba przyznać, radzą sobie całkiem dobrze. Na horyzonie pojawił się jednak nowy zawodnik, który może dość szybko zmienić ten obraz sytuacji. Mowa o Intelu oraz jego procesorach z serii Meteor Lake-H. Zaprezentowano właśnie pierwszy przenośny handheld, który ma na pokładzie jeden z układów z tej linii. Na dodatek integruje on układ graficzny z rodziny Alchemist.

Chińska firma Emdoor zaprezentowała jeden z pierwszych handheldów, który wykorzystuje do działania układ Intela z rodziny Meteor Lake-H. Szykuje się spory skok wydajności, szczególnie w kwestii obecnych sprzętów.

Omawiany handheld marki Emdoor o "wdzięcznym" oznaczeniu EM-GP080MTL, został zaprezentowany na chińskich targach elektroniki. Konstrukcja jest bliźniaczo podobna do modelu ASUS ROG Ally - nawet pod względem podświetlenia gałek analogowych. Na froncie znalazło się miejsce na 8-calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1200 px oraz dwa głośniki. Powyżej znajdziemy dwa złącza USB typu C, z kolei z tyłu ulokowano pojedynczy wentylator oraz dodatkowe przyciski, które wykorzystamy w grach. Nie zabrakło też slotu na karty pamięci microSD, a także złącza Audio-Jack 3,5 mm i pełnoprawnego portu USB typu A.

Najciekawszym elementem jest jednak to, że w urządzeniu znalazł się jeden z układów Intel Meteor Lake-H, który wspierany jest przez zintegrowany układ graficzny Intel ARC Graphics 5. Może on pracować w zakresie poboru mocy od 20 - 35 W. Akumulator w tym przypadku nie starczy na długo, a w materiale wideo pada stwierdzenie, że można go rozładować nawet w mniej niż godzinę - nad tym aspektem z pewnością trzeba będzie popracować. Procesor będzie wspierany przez maksymalnie 32 GB pamięci RAM oraz nośnik danych o pojemności do 2 TB (na złączu M.2 2280). Systemem operacyjnym będzie Windows 11, choć z załączonego zdjęcia można wywnioskować, że mogła powstawać też wersja oparta na Androidzie (ewentualnie jest to po prostu błąd). Jak to bywa w przypadku prezentacji produktów, na więcej szczegółów oraz realne testy wydajności w grach przyjdzie nam poczekać, natomiast z pewnością różnorodność w tej rozwijającej się dziedzinie wyjdzie tylko z korzyścią dla użytkowników.

