CEO Ubisoftu zdradza plany na przyszłość. Priorytetem ma być na otwarty świat i gry-usługi

Trudno przypomnieć sobie okres, w którym gry AAA cieszyły się mniejszym zaufaniem niż dziś. I tym razem bynajmniej nie chodzi już jedynie o kiepskie opinie. Czołowi gracze na rynku mają faktyczne problemy ze sprzedażą. Do takowych bez wątpienia należy Ubisoft, najlepsze lata mający dawno za sobą. Powoli zbliża się dla nich chwila prawdy - w marcu premiera Assassin's Creed Shadows. W międzyczasie zaś włodarze planują kolejne ruchy.

Ogłoszono ogólny kierunek Ubisoftu na najbliższy czas. Wygląda na to, że prym wiodły będą gry w otwartym świecie i typu live-service.

Jakkolwiek Ubisoft znajduje się w sytuacji podbramkowej, a kiepska passa jest dla nich niepokojąco długa, nadal pozostaje im sporo serii, które w większości przypadków zyski przynoszą - jak mimo wszystko Assassin's Creed. Pełniący funkcję prezesa francuskiego giganta Yves Guillemot podzielił się najbliższymi planami firmy podczas wydarzenia związanego z Q&A przy okazji ogłoszenia wyników kwartalnych wyników finansowych obejmujących trzeci kwartał roku fiskalnego. I cóż powiedzieć, raczej nikt specjalnie nie został zaskoczony tymi wnioskami.

A zatem Ubisoft będzie kładł nacisk na dwie drogi. Po pierwsze, gry w otwartym świecie - czyli w dużej mierze wspieranie asasyńskiej marki (choć zapewne wyniki AC Shadows teoretycznie mogą w jakimś stopniu to zweryfikować) oraz... gry-usługi. W szczególności ta druga opcja wydaje się dość dziwaczna. Pamiętajmy, że nie tak całkiem dawno całkowitą klęską zakończyło się XDefiant, bo padł nie tylko projekt, ale ucierpieli pracownicy. Wśród innych pozycji, co do których możemy się spodziewać mocnych ruchów, Guillemot wymienił jeszcze Anno 117: Pax Romana, The Division: Resurgence na urządzenia mobilne, i ogólnie sporym wsparciem cieszyć się będą tytuły w rodzaju Rainbow Six: Siege. Pozostaje pytanie: czy naprawdę cokolwiek uległo zmianom...?

