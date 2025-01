Broken Roads - klasyczne RPG, w którym to ty decydujesz, jak potoczy się gra. Fani Fallouta i Disco Elysium się nie zawiodą

Wśród bardzo udanych gier RPG w minionych latach znalazły się tytuły takie jak Disco Elysium, czy też seria gier Fallout. Już niebawem na Steamie zadebiutuje natomiast produkcja Broken Roads, która jest inspirowana ostatnią pozycją, jednak zaoferuje nam coś więcej - możliwość dokonywania wyborów realnie wpływających zarówno na głównego bohatera, jak i cały przedstawiony świat gry. Zanurzmy się więc w opustoszałym świecie pełnym niebezpieczeństw, w którym akcja będzie się toczyć z perspektywy rzutu izometrycznego.

Broken Roads to bardzo oryginalna produkcja z gatunku RPG przenosząca nas do świata, w którym będziemy musieli walczyć o przetrwanie. Natomiast wszystkie decyzje, jakie przyjdzie nam podjąć, odbiją się na osobowości naszego bohatera oraz przedstawionym świecie.

Broken Roads nie ukrywa swojej inspiracji serią Fallout, choć pod wieloma względami bliżej jej do Gamedeca. Trafimy w niej do postapokaliptycznej Australii, w której naszym głównym celem będzie przetrwanie oraz eksploracja. Tytuł kładzie duży nacisk na aspekty narracyjne, więc fabuła oraz dialogi będą dość rozbudowane. W naszej wędrówce będziemy musieli podjąć rozmaite decyzje, które wpłyną na osobowość, a konkretnie kompas moralny głównego bohatera. Dzięki temu każdy wybór bezpośrednio odbije się na tym, jak będzie się zachowywać nasza postać podczas rozgrywki. Sam system moralności nie ma być tylko ograniczeniem do "dobra i zła", ponieważ jego celem jest kształtowanie światopoglądu bohatera. Twórcy (Drop Bear Bytes) podkreślają, że w trakcie rozgrywki każda z postaci (ponieważ w miarę rozwoju fabularnego dołączy do nas kilka innych osób) doświadczy "całkowitego przewartościowania".

Dzięki wspomnianym wyborom, w grze będziemy mogli doświadczyć całkowicie innego rozwoju wydarzeń, a także kilku różnych zakończeń. Kwestie dialogowe także będą się różnić, w zależności od tego, w jakim kierunku zechcemy prowadzić rozgrywkę. Ważnym aspektem w tytule jest również walka, która będzie toczona w trybie turowym. Otrzymamy dostęp do szerokiego wachlarzu broni palnej oraz choćby granatów. Walki też przyniosą za sobą dylematy moralne, w których zostaniemy wypróbowani. Produkcja zadebiutuje oficjalnie już 14 listopada 2023 roku, aczkolwiek już teraz możemy przetestować grę w wersji demonstracyjnej. Co ważne - polska wersja językowa (napisy) także jest dostępna.

Źródło: Steam, YouTube @Versus Evil