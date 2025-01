Broken Roads - duchowy następca klasycznych Falloutów wreszcie z premierą. Postapokaliptyczna Australia wchodzi dziś na PC i konsole

Gry RPG nawiązujące swoimi rozwiązaniami do klasyków z przełomu wieków mają się w ostatniej dekadzie całkiem dobrze. Renesans przeżyła chociażby seria Wasteland, triumf odniosło wspaniałe Disco Elysium, a dość regularnie pojawiają się mniejsze bądź większe wariacje tytułów inspirujących się klasykami z dawnych lat. Do takich należy wyczekiwana przez wielu gra Drop Bear Bytes. I tak w zeszłym miesiącu otrzymaliśmy datę premiery, która zostaje dotrzymana.

Dziś pod wieczór na rynek wejdzie Broken Roads - czerpiąca garściami z klasycznych hitów pozycja w oryginalnym settingu.

Mieliśmy już opóźnienia tej obiecującej gry, toteż w obliczu pewnych komplikacji z przeszłości wiele osób patrzyło z pewną rezerwą na to, czy tym razem uda się dotrzymać terminu. Ostatecznie wszystko wskazuje na to, że już dziś będzie można dokonać zakupu. To jedna z tych gier, w których kluczową rolę pełnią dialogi i podejmowanie decyzji kształtujących charakter naszej postaci. Dodatkowym plusem jest niebanalny świat, bo choć postapokaliptyczny, mówimy tutaj o Australii, co jest dość nietypowym wyborem.

Podstawowe założenia fabularne są dość proste: przetrwać w brutalnej rzeczywistości, będącej miejscem tylko dla najlepiej przystosowanych. A życie od początku nie rozpieszczało naszego bohatera, dość szybko zmuszonego do walki z przeciwnościami losu. Eksplorując australijskie wertepy, napotkamy kolejne postacie, które w różny sposób wpłyną na jego doświadczenie. Twórcy obiecują na przykład niebanalne spojrzenie na problem dobra i zła, mającą dawać ogromną swobodę bezklasową rozgrywkę oraz elastyczny system określany jako kompas moralny, dzięki któremu sposób, w jaki będzie podchodzić do questów będzie "wpływać na filozoficzne nastawienie postaci". Zapowiada się więc całkiem dobrze. Premiera obejmuje komputery osobiste, a także konsole Sony i Microsoftu poprzedniej oraz obecnej generacji. W przyszłym roku zaś pozycja ma pojawić się również na Switchu.

Źródło: Steam