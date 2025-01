Amazon Prime Gaming - 12 ofert dla subskrybentów na kwiecień, w tym Chivalry 2 oraz Fallout 76

Początek roku wypada całkiem niezgorzej, jeżeli chodzi o ciekawe okazje - czy to w formie darmowych ofert, czy wszelakich prezentów dla subskrybentów. Epic Games Store ma od wczoraj atrakcyjne darmowe gry na konto, coś od siebie dodało też np. Humble Bundle. Na wiosnę budzi się Amazon - już w poprzednich miesiącach posiadacze subskrypcji mogli liczyć na kilka porządnych pozycji, lecz dopiero teraz mówimy o naprawdę korzystnym pakiecie.

Na Amazon Prime Gaming posiadacze subskrypcji mogą odebrać aż 12 gier - w tym Chivalry 2, Fallout 76 oraz Black Desert.

Torn Banner Studios wprowadziło jeden z najciekawszych wieloosobowych konceptów co najmniej ostatnich lat. Chivalry 2 pozwala nam toczyć średniowieczne bitwy jako jeden z rycerzy. Korzystając z rozbudowanego systemu walki, dołączamy do jednej z dwóch drużyn w celu wykonania określonego celu - może nim być np. zdobycie twierdzy albo zrównanie z ziemią placówki. Kto z kolei nie sprawdził dotąd Fallout 76, dostaje następną już okazję na nadrobienie zaległości. Sieciowa gra w kultowym uniwersum zanotowała jeden z najgorszych startów w historii całej branży, ale trzeba przyznać, że przynajmniej częściowo wyszła na prostą.

Na czele oferty znajdują się zdecydowanie pozycje przeznaczone do wieloosobowej rozgrywki w sieci. Kolejną jest Black Desert. MMORPG rodem z Korei oferuje widowiskowe starcia w fantastycznym świecie będącym areną dla dwóch zwaśnionych narodów. Poza całkiem ciekawym systemem walki, dostępne są także inne aktywności, jak rzemiosło, handel czy wędkarstwo. Reszta tytułów to raczej uzupełnienie, choć także mogą zaciekawić pewne osoby. Faraway 2: Jungle Escape, Faraway 3: Arctic Escape i Drawn: Traile of Shadows to relaksujące przygodówki z zagadkami, Demon's Tilt jest pinballową zręcznościówka w gotyckiej stylistyce, do tego pojawią się też różne odcienie innych niewielkich gier przygodowych: Rose Riddle: the Fairy Tale Detective, Dexter Stardust: Adventures in Outer Space, Living Legends: Fallen Sky, Vlad Circus: Descend into Madness oraz Tiny Robots Recharged.

Chivalry 2 (Epic Games Store) - od 4 kwietnia

(Epic Games Store) - od 4 kwietnia Faraway 2: Jungle Escape (Amazon Games) - od 4 kwietnia

(Amazon Games) - od 4 kwietnia Black Desert (Black Desert Online Launcher) - od 4 kwietnia

(Black Desert Online Launcher) - od 4 kwietnia Drawn: Trail of Shadows (Amazon Games) - od 11 kwietnia

(Amazon Games) - od 11 kwietnia Faraway 3: Arctic Escape (Amazon Games) - od 11 kwietnia

(Amazon Games) - od 11 kwietnia Fallout 76 (GOG) - od 11 kwietnia

(GOG) - od 11 kwietnia Demon's Tilt (Epic Games Store) - od 11 kwietnia

(Epic Games Store) - od 11 kwietnia Rose Riddle: the Fairy Tale Detective (Legacy Games) - od 18 kwietnia

(Legacy Games) - od 18 kwietnia Dexter Stardust: Adventures in Outer Space (Amazon Games) - od 18 kwietnia

(Amazon Games) - od 18 kwietnia Living Legends: Fallen Sky (Amazon Games) - od 25 kwietnia

(Amazon Games) - od 25 kwietnia Vlad Circus: Descend into Madness (Amazon Games) - od 25 kwietnia

(Amazon Games) - od 25 kwietnia Tiny Robots Recharged (Amazon Games) - od 25 kwietnia

Źródło: GameSpot, Amazon