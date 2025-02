Blizzard planuje przenosić swoje gry na Steam. Overwatch 2 ma być pierwszym z wielu tytułów

W ostatnich miesiącach jeżeli już mówimy o amerykańskim gigancie z siedzibą w Kalifornii, zazwyczaj robimy to albo w kontekście ewidentnie zbliżającego się przejęcia przez Microsoft, albo najnowszej części Diablo, która zresztą ostatnio spotyka się z licznymi problemami. Ale teraz dowiedzieliśmy się o pewnym o tyle ciekawym, co dość niespodziewanym fakcie. Wygląda na to, że ich poszczególne tytuły z czasem będą pojawiać na platformie Valve.

Po latach Blizzard rozpoczyna wprowadzanie swoich gier na Steam. Pierwszym tytułem, który tam trafi, będzie Overwatch 2.

Jak uzasadnia Blizzard na swojej stronie, celem powstania Battle.net zawsze było łączenie graczy, ułatwianie dostępu do swoich pozycji i rozwijanie platformy, tak by wspierała aktualne technologie czy społeczności. Biorą jednak pod uwagę rozwój branży. "(...) gry przestały być przeznaczone jedynie dla określonych grup, tak jak to miało miejsce ponad dwie dekady temu. Jest dla wszystkich - i choć wciąż będziemy kontynuować inwestowanie w Battle.net i wspieranie tej platformy, pragniemy jednocześnie przełamywać bariery, by ułatwić graczom znalezienie i czerpanie przyjemności z przechodzenia naszych gier".

A szlaki przetrzeć ma Overwatch 2, które zostanie wprowadzone na Steam już 10 sierpnia. Zdaniem firmy, ten tytuł free-to-play z różnorodnymi opcjami rozgrywki jest idealny na start dla wielu graczy, którzy nie mieli jeszcze do czynienia z tym uniwersum. Głos zabrał również Gabe Newell. Prezydent Valve stwierdził, że zyskają na tym zarówno gracze, otrzymując możliwość sprawdzenia swojej ukochanej gry wykorzystując możliwości Steama, jak i sami deweloperzy, korzystając ze wsparcia ekipy Blizzarda przy rozwijaniu funkcji platformy. Wiemy też, że są plany na wprowadzenie kolejnych gier. Na szczegóły musimy jednak jeszcze zaczekać.

Źródło: Blizzard