BIOSTAR iMiner 660MX8D2 - kolejna gotowa koparka dla górników, tym razem napędzana przez osiem kart Radeon RX 6600

BIOSTAR od dłuższego czasu nawet nie ukrywa, że przygotowywanie urządzeń z myślą o kopaczach kryptowalut jest dla nich wyjątkowo opłacalną inwestycją. Początkowo firma przygotowywała specjalne płyty główne pod montaż wielu kart graficznych, a pod koniec lutego tego roku ogłoszono wprowadzenie do oferty zestawu iMiner A588X8D2, który składa się z ośmiu kart graficznych AMD Radeon RX 580 - taki gotowy zestaw miał oferować wydajność hash rate w kopaniu Ethereum na poziomie 232 MH/s (+/- 5%). Tajwańskie przedsiębiorstwo ogłosiło właśnie wprowadzenie kolejnego zestawu komputerowego dla górników. Model iMiner 660MX8D2, bo o nim mowa, ma być jeszcze wydajniejszy i przede wszystkim - korzystający z nowszych układów graficznych AMD RDNA 2.

BIOSTAR w dalszym ciągu przygotowuje gotowe rozwiązania dla kopaczy kryptowalut. Firma zaprezentowała zestaw iMiner 660MX8D2, który wykorzystuje osiem kart graficznych Radeon RX 6600.

BIOSTAR iMiner 660MX8D2 to już druga, gotowa koparka do wydobywania kryptowalut, będąca jednocześnie zestawem typu "plug-and-mine". Tym razem urządzenie wyposążono w osiem kart graficznych AMD Radeon RX 6600, które zapewniają szybkość wydobycia Ethereum na poziomie 248 MH/s (plus minus 5%). Na pokładzie ponownie znalazł się również procesor Intel Celeron G4900 w połączeniu 8 GB pamięci DDR4 2666 MHz. System może działać w systemie Windows, Linux lub HiveOS. Koparka obsługuje większość głównych kryptowalut, takich jak ETH, ETC, RVN czy ERG. Tajwańska firma BIOSTAR ponownie także gwarantuje dostępność omawianego zestawu w dużych ilościach dla wszystkich zainteresowanych.

Wewnątrz nie brakuje także skromnego SSD o pojemności 120 GB oraz płyty głównej z chipsetem Intel B360. Skoro w środku znajduje się osiem całkiem niezłych kart graficznych Radeon RX 6600, to równie nieźle musi wyglądać kwestia zasilania. Koparka BIOSTAR iMiner 660MX8D2 posiada wewnątrz zasilacz o mocy 2000 W. Do łączności przewodowej wykorzystano natomiast port Ethernet RJ-45 z kartą Ethernet Realtek RTL8111H. Możemy tylko obstawiać, że BIOSTAR ma już w planach kolejne konstrukcje o zbliżonej budowie.

