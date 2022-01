Biostar H610 i B660 - Tajwańczycy prezentują trzy naprawdę podstawowe płyty główne dla procesorów Intel Alder Lake

Procesory 12. generacji od Intela to łakomy kąsek dla osób, które planowały złożenie nowego zestawu komputerowego. Oferują one spory skok wydajności, a przy tym wprowadzają pod domowe strzechy dużo nowości. Nie każdy jednak celuje w topowe jednostki i dedykowane im drogie płyty główne. Wręcz przeciwnie - sporo osób stawia na tańsze modele. To właśnie do nich skierowana jest najnowsza oferta od Biostara. Tajwańczycy pokazali trzy dość proste płyty główne w formacie Micro ATX, które wyposażono w zaledwie dwa złącza dla pamięci RAM typu DDR4. Oszczędności widoczne są na każdym kroku - od chłodzenia sekcji zasilania, przez zastosowany kodek dźwiękowy. Jednak ich cena w sklepach powinna być niska.

Biostar zaprezentował właśnie trzy nowe płyty główne w formacie Micro ATX. Dwie z nich oparto na chipsecie Intel H610, jedną zaś na Intel B660, a wszystkie korzystają z gniazda LGA 1700. Na pierwszy rzut oka konstrukcje są do siebie bliźniaczo podobne - 10-fazowa sekcja zasilania; dwa banki dla modułów RAM DDR4; cztery porty SATA III; jedno M.2 2280 PCI Express 4.0 x4; po jednym złączu PCI Express 4.0 x16 oraz PCI Express 3.0 x1. Gigabitowy kontroler sieciowy Intel I219V oraz leciwa już i mocno podstawowa zintegrowana karta dźwiękowa Realtek ALC897.

Diabeł jednak jak zwykle tkwi w szczegółach, a w tym przypadku głównie w panelu I/O. Biostar H610MH dysponuje złączem VGA (D-SUB); HDMI; PS/2 typu combo; czterema USB 2.0; dwoma USB 3.2 Gen 1 typu A oraz trzema portami Audio. Zaś Biostar H610MX-E i B660MX-E wyposażono jeszcze w dodatkowe DVI oraz wyprowadzenia dla anten od łączności bezprzewodowej (brak tego typu karty w zestawie). Nie da się też nie zauważyć, że Biostar H610MX-E posiada metalowy, żebrowany radiator na sekcji zasilania. Sugerowane ceny za opisywane dzisiaj płyty główne nie zostały zdradzone, ale ich specyfikacja oraz dotychczasowe portfolio tajwańskiej firmy jasno daje do zrozumienia, że mają być to wyjątkowo tanie propozycje dla Intel Alder Lake-S.

Biostar H610MH Biostar H610MX-E Biosatr B660MX-E Format Micro ATX Micro ATX Micro ATX Chipset Intel H610 Intel H610 Intel B660 Socket Intel LGA 1700 Intel LGA 1700 Intel LGA 1700 Pamięci RAM 2x DDR4; 3200 MHz 2x DDR4; 3200 MHz 2x DDR4; 4000 MHz Porty SATA III 4 4 4 Złącza M.2 1x M.2 2280; PCIe 3.0 x4 1x M.2 2280; PCIe 3.0 x4 1x M.2 2280; PCIe 3.0 x4 Kontroler sieciowy Intel I219V Intel I219V Intel I219V Kodek dźwiękowy Realtek ALC897 Realtek ALC897 Realtek ALC897 Inne - Radiator na VRM -

