Bezpłatny długi weekend z serią Assassin's Creed. W wybrane tytuły zagramy zarówno na PC, jak i konsolach

Seria Assassin's Creed jest z nami obecna już od 2007 roku. Od tamtego czasu zdążyła sobie zaskarbić spore grono fanów, choć nie obeszło się bez kilku mniej udanych odsłon. Ubisoft postanowił udostępnić pięć tytułów z całej serii w ramach "bezpłatnego weekendu". Skorzystają z niego pecetowi gracze, a także ci korzystający z konsol Xbox One oraz Series X/S, a także Sony PlayStation 4 i 5. Jednak nie dla wszystkich użytkowników ten długi weekend będzie całkowicie darmowy.

Na początek warto wspomnieć, że decydując się na zagranie w jakąkolwiek odsłonę dostępną w ramach bezpłatnego weekendu, możemy liczyć na to, że nasze postępy zostaną zapisane. W trakcie trwania tego wydarzenia będziemy mogli nabyć każdy tytuł ze specjalną zniżką, która może sięgnąć nawet 75%. W skład całej oferty wchodzi pięć tytułów: Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelations, Assassin's Creed IV Black Flag i Assassin's Creed Valhalla. We wszystkie odsłony zagramy jedynie na konsolach Xbox One oraz Series X/S i to tylko wtedy, gdy mamy wykupiony abonent Xbox Live Gold. Jeśli korzystamy z platformy Ubisoft Connect, otrzymamy dostęp do odsłon Assassin's Creed II, Brotherhood, Revelations i Valhalla.

W sklepie Epic Game Store do darmowej rozgrywki zostanie udostępniony tylko tytuł "Valhalla". Tak samo sytuacja wygląda na konsolach Sony PlayStation 4 i 5. Natomiast mając wykupioną subskrypcję PlayStation Plus Extra, skorzystamy także z Ezio Collection (remastery) i Assassin's Creed IV Black Flag, które, tak czy inaczej, już się tam znajdują. Jeśli chodzi o Ubisoft Connect oraz Epic Games Store, to wydarzenie rozpocznie się od 10 sierpnia (18:00) i będzie trwało do 14 sierpnia (14:00). W przypadku konsol Xbox i PlayStation różnica wystąpi jedynie w godzinach (będą to analogicznie 19:00 / 10:00 oraz 20:00 / 14:00).

Źródło: Ubisoft