AXGaming GeForce RTX 3090 Ti X3W - najmocniejszy układ NVIDIA Ampere w zakamuflowanym wydaniu

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti od pewnego czasu dostępna jest już na rynku, jednak warto zauważyć, że w obecnych okolicznościach stanowi ona rozsądną opcję chyba jedynie dla niecierpliwych entuzjastów pragnących bezkompromisowej wydajności. Jak wiemy, debiut tego układu wydłużył się o kilka długich tygodni, a producent w międzyczasie dokonał sporego postępu w pracach nad jednostkami nowej generacji. Trzeba jednak zrozumieć, że nie każdy może czekać do pojawienia się GeForce'a RTX 4090. Inna sprawa, że w ofercie firmy AXGaming pojawiła się właśnie karta graficzna GeForce RTX 3090 Ti X3W, która z pewnością zainteresuje fanów oryginalnego wzornictwa.

Gwoli jasności, AXGaming to nowa marka Innovision Multimedia (Inno3D), która ma już w swojej ofercie kilka efektownych kart graficznych NVIDIA Ampere w jasnych odcieniach. Projekt GeForce RTX 3090 Ti X3W nie powinien więc dziwić, jednak w oczy rzuca się rzadko spotykany design wykorzystujący wzór kamuflażu. Układ otrzymał trzy wentylatory o średnicy 10 cm, co jeszcze niedawno wcale nie było normą w tym segmencie - wysokie zapotrzebowanie na energię oraz ogólna wielkość jednostki umożliwiły jednak zastosowanie tak dużych rotorów.

Pod względem specyfikacji AXGaming GeForce RTX 3090 Ti X3W nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym. W środku znalazł się rdzeń GA102-350 wyposażony w 10752 jednostek CUDA. Pracuje on z taktowaniami do 1890 MHz, co oznacza, że układ doczekał się firmowego overclockingu i będzie pracował o 30 MHz szybciej od referencyjnych wersji, jednak współczynnik TDP pozostał na poziomie 450 W. Resztę danych technicznych uzupełnia 24 GB pamięci GDDR6X 12 Gbps, złącze zasilania 16-pin i standardowy zestaw gniazd wideo (3x DisplayPort i 1x HDMI). Do tej pory układ nie pojawił się w jakimkolwiek sklepie internetowym. Raczej wątpliwe jest, by trafił do rodzimych punktów dystrybucji.

Źródło: VideoCardz, AXGaming