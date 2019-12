Test słuchawek Corsair Void RGB Elite USB i HS60 Pro Surround

Jeśli w czymś można się pogubić, to na pewno w kolejnych edycjach i "wcieleniach" gamingowych słuchawek serii Void i HS od firmy Corsair. Rodziny te znane są nam nie od dziś - przed dwoma laty mieliśmy okazję testować chociażby Corsair Void Pro Wireless, a przed rokiem - Corsair HS70 Wireless. Kolejne wersje różnią się między sobą nie tylko designem, ale również możliwościami podłączenia. Takie na przykład Corsair Void RGB Elite USB (które dotarły do redakcji) to model typowo przewodowy. Dopisek Wireless świadczy z kolei o połączeniu bezprzewodowym, a Premium o możliwości pracy nie tylko na pececie, ale także smartfonach czy konsolach. Podobnie ma się rzecz z serią HS, gdzie modele HS50, HS60 i HS70 różnią się pewnymi detalami, w tym wizualnymi. Odpuśćmy sobie jednak te skomplikowane wyliczanki i przejdźmy do konkretów, czyli do opisów modeli Void RGB Elite USB i HS60 Pro Surround.

Autor: Dominik Wiśniewski

Ustaliliśmy już, że model Void RGB Elite USB to wersja przewodowa słuchawek, podobnie jak HS60 Pro Surround. Zasadnicza równica jest jednak taka, że te pierwsze dedykowane są pecetom, zaś drugie również konsolom (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) oraz smartfonom. Z racji tego, w pudełkach powinniśmy spodziewać się nieco innego wyposażenia. I tak pudełko z Corsair Void skrywa w sobie dodatkowo tylko instrukcję obsługi i piankową nakładkę tłumiącą szmery na mikrofon, zaś HS60 ma jeszcze dodatkowy adapter, który zmienia oryginalną końcówkę 3,5 mm jack w męskie USB typu A. W przypadku HS60 mamy jeszcze króciutki, odczepiany mikrofon, także na wejście jack. W modelu Void na próżno nam szukać dodatkowego mikrofonu, gdyż ten wbudowany jest na stałe w urządzenie.

Jeśli w czymś można się pogubić, to na pewno w kolejnych edycjach i "wcieleniach" gamingowych słuchawek serii Void i HS od firmy Corsair. Tym razem do redakcji trafiły modele Void RGB Elite USB i HS60 Pro Surround.

Różnic między oba modelami znajdzie się jeszcze sporo, na kolejnych stronach. To, co jednak jest bezsprzecznie wspólnym mianownikiem Voidów i HS60 jest oprogramowanie Corsair iCUE. W przypadku Voidów ustawimy w nim jeden z szesnastu trybów świecenia (także kolor zgodny z temperaturą podzespołów) oraz equalizer, zaś w przypadku HS60, wyłącznie equalizer. Słuchawki mają kilka wstępnie predefiniowanych presetów, ale bez obaw możemy ustawić również własny, podobnie jak możemy włączyć i wyłączyć dźwięk Dolby Surround. Trzeba przy tym wszystkim pamiętać, że w przypadku HS60, oprogramowanie wykryje słuchawki tylko wtedy, gdy podłączymy je do peceta poprzez złącze USB.

Dane techniczne słuchawek Corsair Void RGB Elite USB:

Konstrukcja słuchawek: Nauszne zamknięte

Rozmiar głośnika: 50 mm

Redukcja szumów z otoczenia: Nie

Pasmo przenoszenia słuchawek: 20 Hz – 30000 Hz

Impedancja: 32 Ohm

Audio: 7.1

Pasmo przenoszenia mikrofonu: 100 Hz – 10000 Hz

Mikrofon: Wielokierunkowy

Czułość mikrofonu: -42 dB

Odporny na wodę i pył: Nie

Bluetooth: Nie

Waga: 390 g

Platforma docelowa: PC

Wersje kolorystyczne: Biało-czarne, Carbon

Dane techniczne słuchawek Corsair HS60 Pro Surround: