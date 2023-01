Atomic Heart na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X zaoferuje rozgrywkę w 60 FPS i rozdzielczości do 4K

Za nieco ponad miesiąc zadebiutuje Atomic Heart, które przez wielu graczy uważany jest za jedną z ciekawszych produkcji growych 2023 roku. Tytuł studia Mundfish pojawi się na PC jak również konsolach obecnej i starej generacji. W przypadku komputerowej wersji możemy liczyć nie tylko na obecność Ray Tracingu, ale również techniki NVIDIA DLSS 3 (a więc i DLSS 2). W przypadku konsolowych wydań kwestia śledzenia promieni pozostaje niepotwierdzona, jednak przedstawiciele studia nakreślili, czego spodziewać się w kontekście płynności.

Na oficjalnym profilu studia Mundfish na Twitterze pojawiło się zapytanie o kwestię płynności Atomic Heart na konsolach obecnej generacji. Developerzy w krótkiej wiadomości potwierdzili, że w podziemiach (a więc tych bardziej zamkniętych lokacjach) posiadacze PlayStation 5 oraz Xbox Series X mogą liczyć na rozgrywkę w stałych 60 klatkach na sekundę oraz w rozdzielczości 4K. Nieco inaczej wygląda to w przypadku otwartych przestrzeni, gdzie gra będzie dążyła do 60 FPS, ale jednocześnie gracze muszą liczyć się z okazjonalnymi spadkami.

Solid 60fps, 4K in dungeons , and Dynamic resolution, mostly 4K at 60 fps in open world. Next gen of course