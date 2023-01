Atomic Heart - rosyjskie studio Mundfish w oficjalnym oświadczeniu odrzuca zarzuty o braku wsparcia dla Ukrainy

Twórcy gier komputerowych bardzo często odcinają się od kwestii politycznych, woląc skupiać się na ich produkcji. Rosyjskie studio Mundfish, twórcy nadchodzącej gry Atomic Heart, znalazło się ostatnio pod ostrzałem użytkowników mediów społecznościowych, którzy zarzucili im brak wsparcia dla Ukrainy. Deweloperzy wystosowali oficjalny komunikat w tej sprawie, odcinając się przy tym od polityki i religii oraz deklarując pełne oddanie się produkcji gier.

Atomic Heart jest tytułem, który wywołuje niemałe kontrowersje. Nie koncentrują się one jednak na jakości tytułu, a na problematyce kraju macierzystego deweloperów. Wśród licznych wpisów pod postami studia na Twitterze, można bez trudu znaleźć komentarze wytykające fakt, że twórcy posiadają rosyjskie korzenie. W ślad za tym idą oskarżenia o wspieranie działań wojennych tamtejszych władz. Sprawa zrobiła się na tyle poważna, że Mundfish postanowiło zareagować oficjalnym oświadczeniem. Jak możemy przeczytać na Twitterze, rosyjscy deweloperzy odcinają się od polityki i religii, deklarując przy tym, że są firmą o pro-pokojowym nastawieniu. Co więcej w komunikacie podkreślono, że Mundfish sprzeciwia się jakiejkolwiek przemocy międzyludzkiej. Studio zaznacza, że jest zespołem międzynarodowym, który za cel obrał sobie przede wszystkim tworzenie gier.

Guys, we have noted the questions surrounding where we, at Mundfish, stand. We want to assure you that Mundfish is a developer and studio with a global team focused on an innovative game and is undeniably a pro-peace organization against violence against people.