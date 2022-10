ASUS Zenbook 14 otrzyma kolejny wariant, tym razem z procesorem AMD Ryzen 7 7730U

Kilka dni temu informowaliśmy o procesorze AMD Ryzen 5 7725HS, który wykorzysta 8 rdzeni Zen 2 oraz zintegrowany układ graficzny Radeon Vega. Tym razem w sieci pojawiły się informacje o kolejnym procesorze należącym do ogólnej serii Ryzen 7000 (Mobile), przy czym doniesienia na jego temat pochodzą z dużo bardziej wiarygodnego źródła, a konkretniej mówiąc... z oficjalnej witryny firmy ASUS. Przygotowywana jest bowiem kolejna wersja popularnego Zenbooka 14 i producent nawet nie ukrywa jaki model APU będzie zastosowany.

ASUS Zenbook 14 doczeka się kolejnej wersji, tym razem z procesorem AMD Ryzen 7 7730U. Sądząc po nazewnictwie, układ ten skorzysta z rdzeni Zen 3 oraz zintegrowanego układu graficznego Radeon Vega (8 CU).

Na tureckiej witrynie firmy ASUS pojawiła się zmianka o procesorze AMD Ryzen 7 7730U w laptopie ASUS Zenbook 14. Strona producenta nie podaje szczegółów o samym układzie, jednak korzystając ze slajdów AMD zaprezentowanych we wrześniu, możemy łatwo wywnioskować, że jednostka ta będzie należała do odświeżonej rodziny APU Barcelo-R, a więc procesorów opartych na mikroarchitekturze Zen 3. Przypominamy, że omawiany poprzednio Ryzen 5 7725HS ma skorzystać z usprawnionej wersji Zen 2, z kolei Ryzen 5 7640U będzie faktycznie nową jednostką, opartą o rdzenie Zen 4 oraz układ graficzny RDNA 3.

O tym, że AMD Ryzen 7 7730U będzie tylko lekkim usprawnieniem dotychczasowych modeli Ryzen 5000 z rodziny APU Barcelo-U (czyli odświeżonych modeli APU Cezanne, we wszystkich przypadkach mowa nadal o mikroarchitekturze Zen 3) świadczy fakt, że ASUS na swojej witrynie wrzucił procesor Ryzen 7 7730U do jednego worka z układami Ryzen 5000. Trochę zaskakujące jest to, że już teraz dowiadujemy się o kolejnych modelach Ryzen 7000 dla laptopów. Być może część z nich (będąca przerobionymi, dotychczasowymi jednostkami) zostanie pokazana wcześniej niż na konferencji w ramach CES 2023.

Źródło: ASUS, VideoCardz