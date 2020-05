ASUS Z490 - Przegląd płyt głównych dla Intel Comet Lake-S

Każda nowa rodzina produktów od wielkiej trójcy w postaci AMD, Intela i NVIDII budzi spore emocje w świecie nowych technologii. Nie inaczej było wczoraj wraz z prezentacją konsumenckich procesorów Intel Comet Lake-S. Co prawda nadal mowa o starej litografii 14 nanometrów, ale konsumenci dostali więcej rdzeni i wątków oraz wyższe zegary. Oczywiście tradycyjnie dla Amerykanów wiąże się to z koniecznością zakupu nowych płyt głównych, które wyposażono w nowe gniazdo LGA 1200. Przyglądaliśmy się już propozycjom od tajwańskiego MSI, a teraz pora zobaczyć co przygotował ich największy konkurent w postaci ASUSa. Trzeba przyznać, że jest to zdecydowanie więcej modeli niż u konkurencji.

ASUS przygotował aż siedemnaście różnych płyt głównych z chipsetem Intel Z490. Na premierę nie zabrakło przedstawicieli każdego formatu - od E-ATX, przez pełnowymiarowe ATX, Micro ATX, aż po kompaktowe Mini ITX.

Wcześniejsze plotki znalazły wreszcie potwierdzenie. Tajwańska firma ASUS naprawdę porządnie przygotowała się do premiery Intel Comet Lake-S oraz chipsetu Intel Z490. Tajwańczycy zaprezentowali aż 17 różnych płyt głównych, które należą do rodzin ROG, TUF, ProArt oraz Prime. Dodatkowo konsumenci do wyboru od początku mają topowy model ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME w formacie E-ATX, ASUS ROG STRIX Z490-h GAMING z lub bez WiFi oraz ASUS PRIME Z490M-PLUSw standardzie Micro ATX i wreszcie ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING w formacie Mini ITX. Co ciekawe w porównaniu do konkurencji ASUS zastosował dodatkowy wentylator na sekcji zasilania tylko w najmniejszej ze swoich propozycji. Tak czy siak widać, że VRM rozrosły się na niemal wszystkich płytach głównych, podobnie jak ich radiatory. Tabela ze skróconą specyfikacją wszystkich modeli dostępna jest na samym dole tekstu.

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME

Podstawka: LGA 1200

Chipset: Intel Z490

Sekcja zasilania: 16

Format: E-ATX

Pamięci RAM: 4 sloty; maksymalnie 128 GB; do 4800+ MHz (O.C.)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 8

Liczba portów M.2: 4

PCI-Express 3.0 x16: 2

PCI-Express 3.0 x4: 1

PCI-Express 3.0 x1: 0

Układ sieciowy: Aquantia AQC107 10 Gb + Intel I225-V 2.5 Gb

Układ dźwiękowy: SupremeFX S1220 + ESS ES9023P DAC + RC4580 OP AMP

Karta WiFi: Intel AX201 (802.11ac + Bluettoth 5.1)

Podświetlenie LED: RGB

Panel I/O: 2x RJ-45, 1x USB 3.2 Gen 2x2 typu C, 3x USB 3.2 Gen 2, 6x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, Przycisk Clear CMOS i BIOS FlashBack, złącza antenowe, 6x złącza audio

Dodatkowo: Radiator dla SSD M.2, Wyświetlacz POST, Fizyczne przyciski na laminacie

ASUS ROG MAXIMUS XII FORMULA

Podstawka: LGA 1200

Chipset: Intel Z490

Sekcja zasilania: 16

Format: ATX

Pamięci RAM: 4 sloty; maksymalnie 128 GB; do 4800+ MHz (O.C.)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 6

Liczba portów M.2: 3

PCI-Express 3.0 x16: 3

PCI-Express 3.0 x4: 0

PCI-Express 3.0 x1: 1

Układ sieciowy: Aquantia AQC107 10 Gb + Intel I225-V 2.5 Gb

Układ dźwiękowy: SupremeFX S1220 + ESS ES9023P DAC + RC4580 OP AMP

Karta WiFi: Intel AX201 (802.11ac + Bluettoth 5.1)

Podświetlenie LED: RGB

Panel I/O: 2x RJ-45, 1x PS/2, 4x USB 3.2 Gen 2, 6x USB 3.2 Gen 1, Przycisk Clear CMOS i BIOS FlashBack, złącza antenowe, 6x złącza audio

Dodatkowo: Radiator dla SSD M.2, Wyświetlacz POST, Fizyczne przyciski na laminacie, blok wodny na VRM

ASUS ROG MAXIMUS XII APEX

Podstawka: LGA 1200

Chipset: Intel Z490

Sekcja zasilania: 16

Format: ATX

Pamięci RAM: 2 sloty; maksymalnie 64 GB; do 5000+ MHz (O.C.)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 8

Liczba portów M.2: 3

PCI-Express 3.0 x16: 2

PCI-Express 3.0 x4: 1

PCI-Express 3.0 x1: 1

Układ sieciowy: Intel I225-V 2.5 Gb

Układ dźwiękowy: SupremeFX S1220A

Karta WiFi: Intel AX201 (802.11ac + Bluettoth 5.1)

Podświetlenie LED: RGB

Panel I/O: 1x RJ-45, 2x PS/2, 4x USB 3.2 Gen 2, 1x. USB 3.2 Gen 2 typu C, 5x USB 3.2 Gen 1, Przycisk Clear CMOS i BIOS FlashBack, złącza antenowe, 6x złącza audio

Dodatkowo: Radiator dla SSD M.2, Wyświetlacz POST, Fizyczne przyciski na laminacie

ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)

Podstawka: LGA 1200

Chipset: Intel Z490

Sekcja zasilania: 14+2

Format: ATX

Pamięci RAM: 4 sloty; maksymalnie 128 GB; do 4800+ MHz (O.C.)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 6

Liczba portów M.2: 3

PCI-Express 3.0 x16: 3

PCI-Express 3.0 x4: 0

PCI-Express 3.0 x1: 3

Układ sieciowy: Marvell AQtion AQC111C 5 Gb + Intel I219-V 1 Gb

Układ dźwiękowy: SupremeFX S1220 + ESS ES9023P DAC + RC4580 OP AMP

Karta WiFi: Intel AX201 (802.11ac + Bluettoth 5.1)

Podświetlenie LED: RGB

Panel I/O: 2x RJ-45, 1x, HDMI, 4x USB 3.2 Gen 2, 4x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, Przycisk Clear CMOS i BIOS FlashBack, złącza antenowe, 6x złącza audio

Dodatkowo: Radiator dla SSD M.2, Wyświetlacz POST, Fizyczne przyciski na laminacie

ASUS ROG STIRX Z490-E GAMING

Podstawka: LGA 1200

Chipset: Intel Z490

Sekcja zasilania: 14+2

Format: ATX

Pamięci RAM: 4 sloty; maksymalnie 128 GB; do 4600+ MHz (O.C.)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 6

Liczba portów M.2: 2

PCI-Express 3.0 x16: 3

PCI-Express 3.0 x4: 0

PCI-Express 3.0 x1: 3

Układ sieciowy: Intel I225-V 2.5 Gb

Układ dźwiękowy: SupremeFX S1220A

Karta WiFi: Intel AX201 (802.11ac + Bluettoth 5.1)

Podświetlenie LED: RGB

Panel I/O: 1x RJ-45, 1x, HDMI, 1x DisplayPort, 3x USB 3.2 Gen 2, 1x USB 3.2 Gen 2 typu C, 2x USB 3.2 Gen 1, 4x USB 2.0, Przycisk BIOS FlashBack, złącza antenowe, 6x złącza audio

Dodatkowo: Radiator dla SSD M.2, Wyświetlacz POST

ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING

Podstawka: LGA 1200

Chipset: Intel Z490

Sekcja zasilania: 12+2

Format: ATX

Pamięci RAM: 4 sloty; maksymalnie 128 GB; do 4600+ MHz (O.C.)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 6

Liczba portów M.2: 2

PCI-Express 3.0 x16: 3

PCI-Express 3.0 x4: 0

PCI-Express 3.0 x1: 3

Układ sieciowy: Intel I225-V 2.5 Gb

Układ dźwiękowy: SupremeFX S1220A

Karta WiFi: brak

Podświetlenie LED: RGB

Panel I/O: 1x RJ-45, 1x, HDMI, 1x DisplayPort, 3x USB 3.2 Gen 2, 1x USB 3.2 Gen 2 typu C, 2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, Przycisk BIOS FlashBack, złącza antenowe, 6x złącza audio

Dodatkowo: Radiator dla SSD M.2

ASUS ROG STRIX Z490-A GAMING

Podstawka: LGA 1200

Chipset: Intel Z490

Sekcja zasilania: 12+2

Format: ATX

Pamięci RAM: 4 sloty; maksymalnie 128 GB; do 4600+ MHz (O.C.)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 6

Liczba portów M.2: 2

PCI-Express 3.0 x16: 3

PCI-Express 3.0 x4: 1

PCI-Express 3.0 x1: 1

Układ sieciowy: Intel I225-V 2.5 Gb

Układ dźwiękowy: SupremeFX S1220A

Karta WiFi: brak

Podświetlenie LED: RGB

Panel I/O: 1x RJ-45, 1x, HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB 3.2 Gen 2 typu A i C, 4x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, Przycisk BIOS FlashBack, 6x złącza audio

Dodatkowo: Radiator dla SSD M.2

ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING

Podstawka: LGA 1200

Chipset: Intel Z490

Sekcja zasilania: 12+2

Format: ATX

Pamięci RAM: 4 sloty; maksymalnie 128 GB; do 4600+ MHz (O.C.)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 6

Liczba portów M.2: 2

PCI-Express 3.0 x16: 3

PCI-Express 3.0 x4: 1

PCI-Express 3.0 x1: 1

Układ sieciowy: Intel I225-V 2.5 Gb

Układ dźwiękowy: SupremeFX S1220A

Karta WiFi: brak

Podświetlenie LED: Czerwone

Panel I/O: 1x RJ-45, 1x, HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB 3.2 Gen 2 typu A i C, 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, Przycisk BIOS FlashBack, 6x złącza audio

Dodatkowo: Radiator dla SSD M.2

ASUS ROG STRIX Z490-G GAMING(WI-FI)

Podstawka: LGA 1200

Chipset: Intel Z490

Sekcja zasilania: 12+2

Format: mATX

Pamięci RAM: 4 sloty; maksymalnie 128 GB; do 4600+ MHz (O.C.)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 6

Liczba portów M.2: 2

PCI-Express 3.0 x16: 3

PCI-Express 3.0 x4: 0

PCI-Express 3.0 x1: 1

Układ sieciowy: Intel I225-V 2.5 Gb

Układ dźwiękowy: SupremeFX S1220A

Karta WiFi: Intel AX201 (802.11ac + Bluettoth 5.1)

Podświetlenie LED: RGB

Panel I/O: 1x RJ-45, 1x, HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB 3.2 Gen 2 typu A i C, 4x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, Przycisk BIOS FlashBack, złącza antenowe, 6x złącza audio

Dodatkowo: Radiator dla SSD M.2

ASUS ROG STRIX Z490-G GAMING

Podstawka: LGA 1200

Chipset: Intel Z490

Sekcja zasilania: 12+2

Format: mATX

Pamięci RAM: 4 sloty; maksymalnie 128 GB; do 4600+ MHz (O.C.)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 6

Liczba portów M.2: 2

PCI-Express 3.0 x16: 2

PCI-Express 3.0 x4: 0

PCI-Express 3.0 x1: 1

Układ sieciowy: Intel I225-V 2.5 Gb

Układ dźwiękowy: SupremeFX S1220A

Karta WiFi: brak

Podświetlenie LED: RGB

Panel I/O: 1x RJ-45, 1x, HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB 3.2 Gen 2 typu A i C, 4x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, Przycisk BIOS FlashBack, 6x złącza audio

Dodatkowo: Radiator dla SSD M.2

ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING

Podstawka: LGA 1200

Chipset: Intel Z490

Sekcja zasilania: 8+2

Format: mITX

Pamięci RAM: 4 sloty; maksymalnie 128 GB; do 4800+ MHz (O.C.)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 4

Liczba portów M.2: 2

PCI-Express 3.0 x16: 1

PCI-Express 3.0 x4: 0

PCI-Express 3.0 x1: 0

Układ sieciowy: Intel I225-V 2.5 Gb

Układ dźwiękowy: SupremeFX S1220A

Karta WiFi: Intel AX201 (802.11ac + Bluettoth 5.1)

Podświetlenie LED: RGB

Panel I/O: 1x RJ-45, 1x, HDMI, 1x DisplayPort, 3x USB 3.2 Gen 2 typu A, 1x USB 3.2 Gen 2 typu C, 2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, Przycisk BIOS FlashBack, złącza antenowe, 6x złącza audio

Dodatkowo: Radiator dla SSD M.2

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Podstawka: LGA 1200

Chipset: Intel Z490

Sekcja zasilania: 12+2

Format: ATX

Pamięci RAM: 2 sloty; maksymalnie 64 GB; do 4600+ MHz (O.C.)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 6

Liczba portów M.2: 2

PCI-Express 3.0 x16: 2

PCI-Express 3.0 x4: 0

PCI-Express 3.0 x1: 3

Układ sieciowy: Intel I219-V 1 Gb

Układ dźwiękowy: Realtek S1220A

Karta WiFi: Intel AX201 (802.11ac + Bluettoth 5.1)

Podświetlenie LED: RGB

Panel I/O: brak danych

Dodatkowo: Radiator dla SSD M.2

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS

Podstawka: LGA 1200

Chipset: Intel Z490

Sekcja zasilania: 12+2

Format: ATX

Pamięci RAM: 4 sloty; maksymalnie 128 GB; do 4600+ MHz (O.C.)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 6

Liczba portów M.2: 2

PCI-Express 3.0 x16: 2

PCI-Express 3.0 x4: 0

PCI-Express 3.0 x1: 3

Układ sieciowy: Intel I219-V 1 Gb

Układ dźwiękowy: Realtek S1220A

Karta WiFi: brak

Podświetlenie LED: RGB

Panel I/O: brak danych

Dodatkowo: Radiator dla SSD M.2

ASUS ProArt Z490-CREATOR 10G

Podstawka: LGA 1200

Chipset: Intel Z490

Sekcja zasilania: 12+2

Format: ATX

Pamięci RAM: 4 sloty; maksymalnie 128 GB; do 4600+ MHz (O.C.)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 6

Liczba portów M.2: 2

PCI-Express 3.0 x16: 3

PCI-Express 3.0 x4: 0

PCI-Express 3.0 x1: 2

Układ sieciowy: Intel I225-V 2.5 Gb

Układ dźwiękowy: Realtek S1220A

Karta WiFi: brak

Podświetlenie LED: brak

Panel I/O: 2x Thunderbolt 2, 2x DisplayPort (IN), 1x HHDMI, 1x RJ-45, 4x USB 3.2 Gen 2, 2x USB 3.2 Gen 1, 6x złącza audio

Dodatkowo: Radiator dla SSD M.2

ASUS PRIME Z490-A

Podstawka: LGA 1200

Chipset: Intel Z490

Sekcja zasilania: 12+2

Format: ATX

Pamięci RAM: 4 sloty; maksymalnie 128 GB; do 4600+ MHz (O.C.)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 6

Liczba portów M.2: 2

PCI-Express 3.0 x16: 3

PCI-Express 3.0 x4: 0

PCI-Express 3.0 x1: 3

Układ sieciowy: Intel I225-V 2.5 Gb

Układ dźwiękowy: Realtek S1220A

Karta WiFi: brak

Podświetlenie LED: RGB

Panel I/O: 1x RJ-45, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 3x USB 3.2 Gen 2 typu A, 1x USB 3.2 Gen 2 typu C, 2x USB 3.2 Gen 1. 2x USB 2.0, 6x złącza audio

Dodatkowo: Radiator dla SSD M.2

ASUS PRIME Z490-P

Podstawka: LGA 1200

Chipset: Intel Z490

Sekcja zasilania: 10+1

Format: ATX

Pamięci RAM: 4 sloty; maksymalnie 128 GB; do 4600+ MHz (O.C.)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 4

Liczba portów M.2: 2

PCI-Express 3.0 x16: 2

PCI-Express 3.0 x4: 0

PCI-Express 3.0 x1: 4

Układ sieciowy: Realtek RTL8111h 1 Gb

Układ dźwiękowy: Realtek ALC887

Karta WiFi: brak

Podświetlenie LED: RGB

Panel I/O: 1x, PS/2, 1x RJ-45, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 2x USB 3.2 Gen 2 typu A, 2x USB 3.2 Gen 1. 2x USB 2.0, 6x złącza audio

Dodatkowo: brak

ASUS PRIME Z490M-PLUS

Podstawka: LGA 1200

Chipset: Intel Z490

Sekcja zasilania: 8+1

Format: mITX

Pamięci RAM: 4 sloty; maksymalnie 128 GB; do 4400+ MHz (O.C.)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 5

Liczba portów M.2: 2

PCI-Express 3.0 x16: 2

PCI-Express 3.0 x4: 0

PCI-Express 3.0 x1: 2

Układ sieciowy: Intel I219-V 1 Gb

Układ dźwiękowy: Realtek ALC887

Karta WiFi: brak

Podświetlenie LED: brak

Panel I/O: brak danych

Dodatkowo: brak

Źródło: ASUS