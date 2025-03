ASUS Vivobook S 14 S5406SA to ultrabook idealny. Dobry procesor, znakomity ekran OLED oraz rozsądna cena

Kilka miesięcy temu na rynku zadebiutowały procesory Intel Lunar Lake (Core Ultra 200V), które charakteryzują się m.in. wysoką efektywnością energetyczną, co skutkuje chociażby długim czasem pracy na zasilaniu akumulatorowym czy relatywnie niewielkim poborem mocy laptopów, także pod obciążeniem. Do sprzedaży trafiają pomału tańsze urządzenia z tymi procesorami, dzięki czemu nie trzeba wydawać już fortuny na najnowsze rozwiązania w zakresie CPU, iGPU czy wydajności AI. Jedną z najnowszych propozycji, która wchodzi do sprzedaży w Polsce, jest ASUS Vivobook S 14 S5406SA. Będzie on oferowany w dwóch konfiguracjach (procesor / pojemność SSD) oraz dwóch wersjach kolorystycznych (czarny / niebieski).

ASUS Vivobook S 14 S5406SA to ultrabook o zrównoważonym podejściu do kwestii specyfikacji oraz ceny. Najnowsza wersja korzysta z procesorów Intel Lunar Lake, dzięki czemu użytkownicy mogą liczyć na solidną wydajność CPU oraz dobre osiągi zintegrowanych układów graficznych. Jak wiele laptopów ASUS-a, także nowy Vivobook S 14 S5406SA korzysta z ekranów OLED.

ASUS Vivobook S 14 S5406SA to trzecia już seria laptopów firmy (po Zenbookach oraz Expertbookach), w których wykorzystano procesory Intel Lunar Lake. Do Polski trafią modele z Intel Core Ultra 5 226V oraz Intel Core Ultra 7 258V. Nowe układy w połączeniu z dużym akumulatorem o pojemności 75 Wh, pozwoli na pracę przez przynajmniej 18 godzin z dala od gniazdka sieciowego (lub 27 godzin w przypadku odtwarzania plików wideo). Z racji tego, że raczej nie pracujemy przed komputerem nieprzerwanie przez tyle godzin, można powiedzieć że nowy Vivobook S 14 zaoferuje na tyle długi czas pracy, by móc pracować od rana do popołudnia i jeszcze zostanie spory zapas mocy do następnego dnia.

Specyfikacja ASUS Vivobook S 14 S5406SA Procesor Intel Core Ultra 5 226V (8C/8T) 4 P-Core + 4 E-Core

P-Core: 2100-4500 MHz

E-Core: 2100-3500 MHz

Intel Core Ultra 7 258V (8C/8T) 4 P-Core + 4 E-Core

P-Core: 2200-4800 MHz

E-Core: 2200-3700 MHz

TSMC N3B + N6 Zintegrowany układ graficzny Intel ARC 130V - 7 Xe-Core "Xe2" do 1850 MHz (wariant dla Intel Core Ultra 5 226V)

Intel ARC 140V - 8 Xe-Core "Xe2" do 1950 MHz (wariant dla Intel Core Ultra 7 258V) Układ NPU Core Ultra 5 226V: Intel AI Boost (5x Gen.4): 40 TOPS

Core Ultra 7 258V: Intel AI Boost (6x Gen.4): 47 TOPS Pamięć RAM Intel Core Ultra 5 226V: 16 GB LPDDR5X 8533 MHz (Single Rank, Dual Channel)

Intel Core Ultra 7 258V: 32 GB LPDDR5X 8533 MHz

(Dual Rank, Dual Channel)

Pamięć RAM jest częścią procesora Lunar Lake bez możliwości wymiany Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (512 GB lub 1 TB) Ekran 14" 2880 x 1800 pikseli, OLED 16:10

100% DCI-P3, jasność do 600 nitów, 120 Hz

VESA DisplayHDR True Black 600 Porty 2x Thunderbolt 4 (USB 4 / DP 1.4 / PD 3.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1 TMDS (4K 60 Hz)

1x czytnik kart pamięci microSD

1x gniazdo Audio-jack 3.5 mm Kamera internetowa 1080p + IR Sensor z technologią 3DNR (redukcja szumów) Łączność Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 Akumulator Litowo-jonowy, 4-komorowy, 75 Wh Wymiary 310,5 x 221,9 x 15,9 mm Waga 1,3 kg System Windows 11 Home 64-bit Cena 4999 zł - Intel Core Ultra 5 226V / SSD 512 GB

6699 zł - Intel Core Ultra 7 258V / SSD 1 TB

Nowe procesory Intel Lunar Lake, które znajdziemy w laptopie ASUS Vivobook S 14 S5406SA, posiadają na pokładzie także wydajne, zintegrowane układy graficzne, oparte na najnowszej architekturze Xe2. Mimo że notebook nie jest pozycjonowany jako rozwiązanie stricte do gier, możliwości nowych układów Intel ARC pozwalają na zagranie w sporą liczbę gier na średnich lub nawet wysokich ustawieniach graficznych w rozdzielczości Full HD. Do tego nowe układy graficzne Intel ARC są prawdziwymi kombajnami multimedialnymi, wspierające najnowsze kodeki w tym HEVC (kodowanie i dekodowanie), AV1 (kodowanie i dekodowanie) oraz H.266 VVC (tylko sprzętowe kodowanie). Największą różnicę względem poprzednich generacji procesorów Intela zobaczymy właśnie przy materiałach wykorzystujących kodek VVC. Jego sprzętowa akceleracja na Lunar Lake powoduje, że drastycznie zmniejsza się pobór mocy w trakcie odtwarzania takich filmów.

Procesory Intel Lunar Lake posiadają już wbudowaną pamięć RAM, co zmniejsza chociażby rozmiar płyt głównych dla laptopów z nich korzystających. W przypadku ASUS Vivobook S 14 S5606SA z Intel Core Ultra 7 258V, możemy liczyć na 32 GB wbudowanej pamięci RAM o efektywnej szybkości 8533 MHz (LPDDR5X), co dla tego typu urządzenia będzie wystarczającą ilością, pozwalającą na komfortową pracę codzienną czy okazjonalną rozrywkę. Nowe procesory Intel Lunar Lake radzą sobie również znacznie lepiej we wszystkich zadaniach opartych na AI (sztuczna inteligencja). Wbudowany układ NPU Intel AI Boost 4. generacji (5 lub 6 rdzeni) oferuje wydajność na poziomie od 40 do 47 TOPS (w zależności od procesora w tym konkretnym laptopie), a to już pozwala na korzystanie z funkcjonalności Copilot+ PC, jak chociażby aplikacji Copilot+, który posiada wbudowanego chatbota, którego możemy zapytać o każdą nurtującą nas kwestię. Do tego nowy ASUS Vivobook S 14 wspiera nośniki SSD M.2, zgodne z magistralą PCIe 4.0 x4 i oparte na interfejsie NVMe. Notebook z układem Intel Core Ultra 7 258V posiada domyślnie zamontowany dysk o pojemności 1 TB. Tego typu nośniki wykazują się wysoką wydajnością w przetwarzaniu mniejszych i większych plików (w zakresie zarówno odczytu danych jak i ich zapisu), ponadto pozwalają na sprawne działanie i uruchamianie systemu Windows 11 jak i aplikacji na nim zainstalowanych.

ASUS Vivobook S 14 S5406SA posiada system chłodzenia ASUS IceCool, który oparto na zestawie składającym się z dwóch wentylatorów, dwóch radiatorów oraz dwóch ciepłowodów. Pozwala on na stabilne utrzymywanie limitów mocy procesorów Intel Lunar Lake na poziomie do 35 W, utrzymując w ten sposób ich maksymalną, możliwą wydajność w programach lub grach. Jest to również system łatwy w utrzymywaniu czystości, wszak aby się do niego dostać, wystarczy odkręcić kilka śrubek na spodzie notebooka.

Wydajność to jedno, ale gdy chcemy wykorzystać takiego ultrabooka także do konsumpcji treści multimedialnych, wówczas dobrze mieć na pokładzie przede wszystkim odpowiedniej jakości ekran. W przypadku laptopa ASUS Vivobook S 14 S5406SA, możemy liczyć na 14-calowy wyświetlacz OLED (nazywany tutaj Lumina OLED) o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli i z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Matryca ma wysokie pokrycie pikseli na cal, dzięki czemu obraz jest bardzo ostry i czytelny. Wysokie odświeżanie wpływa pozytywnie na płynniejsze postrzeganie działanie systemu (szybsze ruchy kursorem czy przyjemniejsze dla oka przewijanie stron internetowych - to najbardziej trywialne przykłady, z którymi spotkamy się praktycznie przez cały czas użytkowania laptopa z takim ekranem). Ekran OLED to również pokrycie w 100% przestrzeni barw DCI-P3, co przekłada się na żywszy, często bardziej naturalny obraz. Do tego dochodzi znakomita jakość czerni (OLED oparty jest na samoświecących diodach, więc jeśli dany piksel ma wyświetlić barwę czarną, to po prostu się wyłącza, w ten sposób prezentując nam perfekcyjną czerń) oraz bardzo wysoki kontrast, co pozwala na przedstawienie wyjątkowo plastycznego obrazu.

ASUS Vivobook S 14 S5406SA powinien doskonale sprawdzić się w roli mobilnego towarzysza, chociażby w częstych podróżach. Jest to możliwe z dwóch powodów. Pierwszy to długi czas pracy na zasilaniu akumulatorowym, który w ogóle pozwoli na korzystanie w urządzenia np. podczas wielogodzinnych podróży (pociąg, loty). Po drugie - jest to sprzęt o relatywnie niewielkich rozmiarach i stosunkowo lekki (1,3 kg), dzięki czemu nie jest dużym obciążeniem w torbie czy innym plecaku i praktycznie w ogóle takiego sprzętu nie odczuwamy, gdy go ze sobą nosimy. Pomimo całej swojej smukłości, notebook posiada na pokładzie solidne zaplecze portów, w tym dwa złącza Thunderbolt 4 (umożliwiające nie tylko podłączenie stacji eGPU dla wydajniejszych kart graficznych, ale również zewnętrznych monitorów o rozdzielczości 4K każdy). Do tego mamy jeszcze pełnowymiarowy HDMI 2.1 TMDS (działający ze specyfikacją taką samą jak dla HDMI 2.0b), dwa pełne USB 3.2 typu A Gen.1, czytnik kart pamięci microSD czy gniazdo słuchawkowe Audio-jack 3.5 mm. Nowy ASUS Vivobook S 14 S5406SA sumarycznie jest kompaktowym urządzeniem, które stara się odpowiednio zbalansować wydajność oraz mobilność, jednocześnie nie kosztując fortuny. W zależności od procesora, za laptopa zapłacimy 4999 lub 6699 złotych. Jest to sprzęt, który w swoich założeniach (praca biurowa, użytkowanie w domu, konsumpcja treści multimedialnych) powinien dobrze się sprawować przez długie lata.

Artykuł powstał na zlecenie firmy ASUS