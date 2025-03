ASUS ROG Ally z akumulatorem prawie jak w wersji Ally X. Nowy projekt pozwala uzyskać dwukrotnie lepszy czas pracy

Handheldy do gier stają się coraz popularniejsze, co skłania kolejnych producentów do tworzenia swoich modeli. Jednak mimo wielu zalet większość urządzeń tego typu musi się mierzyć ze sporą wadą — czasem pracy, a tak naprawdę niezbyt pojemnym akumulatorem (w stosunku do poboru mocy przez zastosowane podzespoły). Na tym polu wyróżnia się ASUS ROG Ally X, ale w pierwszej odsłonie także można skorzystać ze sporo większego ogniwa.

Czas pracy ASUS-a ROG Ally może zostać bardzo poprawiony, jeśli tylko mamy odpowiednie umiejętności oraz wiedzę z zakresu elektroniki i lutowania. Pewien użytkownik pokazał, że sprzęt może korzystać z większego ogniwa.

Handheld ASUS ROG Ally nie może się poszczycić zbyt długim czasem pracy na akumulatorze, którego pojemność wynosi zaledwie 40 Wh. Dlatego też rok później firma zaoferowała ulepszoną odsłonę z dopiskiem X, która oprócz kilku innych usprawnień otrzymała dwukrotnie większe ogniwo (80 Wh). Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby w starszej edycji samemu wymienić akumulator na taki, który będzie pojemniejszy. Tak właśnie postanowił zrobić jeden z użytkowników, który skorzystał z akumulatora przeznaczonego dla laptopów o pojemności 67 Wh. Natomiast w przeciwieństwie do innych projektów, ten w żaden sposób nie pogrubia urządzenia, ani nie wymaga stosowania dodatkowych elementów, przez które akumulator wystaje ponad konstrukcje (dobrym przykładem jest tu projekt od iFixit, który możemy zobaczyć na samym dole tego materiału).

Cały akumulator musiał oczywiście zostać odpowiednio przygotowany, aby zmieścić się do konstrukcji handhelda. Składał się on łącznie z czterech ogniw, z których dwa zostały wylutowane i przeniesione nad pozostałe dwa umieszczone nieco niżej. Cały proces jest w bardzo przystępny sposób pokazany na materiale wideo, z którym warto się zapoznać. Urządzenie co prawda waży więcej (670 vs 608 g), co zbliża go do ASUS-a ROG Ally X (678 g), natomiast czas pracy uległ znaczącej poprawie. Autor poinformował, że teraz uzyskuje dwukrotnie lepszy czas w grze Fortnite przy różnych ustawieniach mocy: 15 W przekłada się na ponad 2 godziny; przy 18 W były to 2 godziny, z kolei ustawiając TDP na 25 W, można osiągnąć około 1,5 godziny pracy. Akumulator ładuje się również z pełną mocą oryginalnej ładowarki handhelda, czyli 65 W. Trzeba przyznać, że projekt został zrealizowany naprawdę dobrze, a jedynym minusem jest fakt, że nie można przykręcić śrubki pośrodku obudowy, ponieważ w tym miejscu znajduje się płytka drukowana, do której przylutowane są ogniwa.

Dla porównania projekt od iFixit

Źródło: YouTube @ksrnate