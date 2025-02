ASUS i MSI potwierdzają: płyty główne z chipsetem AMD 600 są już gotowe na obsługę procesorów Ryzen 9000

Niebawem miną już dwa lata od premiery procesorów AMD Ryzen 7000. Nie oznacza to jednak, że od tamtego czasu na rynku nie działo się nic ciekawego. Doczekaliśmy się także m.in. modeli z pamięcią 3D V-Cache, nie próżnował również Intel, który ma już w swoim portfolio 14. generację układów Core. Tak czy owak, nadchodzi powoli czas na nową generację, a aktualnie wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Czerwoni szykują się do zapowiedzi chipów Zen 5.

Jeszcze niedawno o układach AMD Ryzen 9000 pisaliśmy wyłącznie w kontekście plotek i przecieków, natomiast dziś już takie firmy jak ASUS czy MSI wprost przyznają, że ich płyty główne z chipsetami z serii 600 są gotowe do obsługi procesorów Ryzen "następnej generacji". Ten pierwszy producent wspomniał o tym w opisie nowego BIOS-u dla płyty ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI, natomiast firma MSI opublikowała nawet oficjalną grafikę potwierdzającą, że jej płyty główne zapewnią obsługę nachodzących procesorów AMD.

Sam fakt, że partnerzy AMD coraz śmielej wspominają o kolejnych desktopowych Ryzenach dobitnie wskazuje na to, że zapowiedź modeli Granite Ridge (Zen 5) może być tuż za rogiem. Spekuluje się, że prezentacja nowej architektury oraz konkretnych modeli odbędzie się podczas targów Computex 2024, które odbędą się w dniach 4 - 7 czerwca w Tajpej. Wszystkie wskazuje na to, że seria Ryzen 9000 zaoferuje do 16 rdzeni i znaczący wzrost wydajności IPC. Można oczekiwać, że producent poświęci część czasu na omówienie mobilnych procesorów Zen 5.

