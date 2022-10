ASUS ExpertCenter PN53 - miniaturowy komputer z procesorami AMD Ryzen 6000 oraz pamięcią RAM DDR5

Na rynku obecnie znajdziemy sporo gotowych zestawów komputerowych - zarówno tych w obudowach typu Tower, jak również znacznie mniejsze propozycje. Rynek komputerów typu NUC został mocno pchnięty do przodu przez Intela, a w ostatnich latach kolejne firmy próbują zaprezentować komputery o podobnych gabarytach. Najnowszą taką propozycją jest ASUS ExpertCenter PN53, który wykorzystuje wydajne procesory AMD Ryzen 6000H z rodziny APU Rembrandt.

ASUS zaprezentował miniaturowy komputer ExpertCenter PN53, wykorzystujący procesory AMD Ryzen 6000H oraz pamięć RAM DDR5.

ASUS ExpertCenter PN53 to miniaturowy komputer o standardowym wyglądzie. Wnętrze skrywa jeden z trzech procesorów AMD Rembrandt: Ryzen 5 6600H, Ryzen 7 6800H lub Ryzen 9 6900HX. Sprzęt nie posiada osobnej karty graficznej, toteż za wyświetlanie obrazu odpowiada wyłącznie zintegrowany układ AMD Radeon 660M (w wersji z R5 6600H) lub Radeon 680M (przy pozostałych dwóch procesorach). Komputer obsługuje do 32 GB pamięci RAM DDR5 oraz do 2 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Dla osób potrzebujących jeszcze większej przestrzeni dyskowej przygotowano dodatkowy slot 2,5" na HDD lub SSD.

ASUS ExperCenter PN53 Procesor AMD Ryzen 5 6600H (6/12)

AMD Ryzen 7 6800H (8/16)

AMD Ryzen 9 6900HX (8/16) Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 660M (R5 6600H)

AMD Radeon 680M (R7 6800H, R9 6900HX) Osobny układ graficzny - Pamięć RAM Do 32 GB DDR5 4800 MHz (2x 16 GB, 2 sloty SO-DIMM) Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (od 256 GB do 2 TB)

1x 2,5" slot na dysk HDD/SSD Porty (front) 1x USB 4.0 typu C (DP 1.4)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x Audio-jack 3.5 mm Porty (tył) 1x USB 4.0 typu C (DP 1.4, PD 3.0)

3x USB 3.2 typu A Gen.1

2x HDMI 2.1 18 Gbps (do 4K 60 Hz)

1x DisplayPort 1.4

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x złącze zasilające Łączność Przewodowa - Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

Bezprzewodowa - WiFi 6(E), Bluetooth 5 Wymiary 120 x 130 x 58 mm Waga 0,9 kg Zasilacz 120 W (R5 6600H)

150 W (R7 6800H, R9 6900HX) System Bez OS

Opcjonalnie: Windows 11 Home lub Pro 64-bit

Dość dobrze prezentuje się również zaplecze z portami. Do dyspozycji oddano m.in. 2 złącza USB 4.0 typu C z obsługą DisplayPort 1.4 (USB 4 z tyłu dodatkowo wspiera Power Delivery 3.0 o mocy do 100 W). Komputer oferuje także dwa złącza HDMI 2.1 (ale niestety o ograniczonej do 18 Gbps przepustowości, więc ich działanie jest takie samo jak przy HDMI 2.0), DisplayPort 1.4 (producent pozwala konfigurować ten port - jeśli nie chcemy pełnego DisplayPort 1.4, w jego miejsce możemy wybrać HDMI 2.1, VGA lub COM) oraz sieciowy port Ethernet RJ-45 o prędkości 2,5 Gbit. Nie brakuje także bezprzewodowej łączności w standardzie WiFi 6 lub WiFi 6E (tutaj również wybór stoi po stronie konsumenta). Waga komputera to niespełna kilogram. Ceny zestawów nie zostały niestety jeszcze ujawnione.

Źródło: ASUS