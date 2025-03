Assassin's Creed Shadows nie będzie wymagać stałego połączenia z Internetem. Nie brakuje jednak innych kontrowersji

Assassin's Creed Shadows zostało oficjalnie zapowiedziane dwa dni temu. Firma Ubisoft opublikowała pierwszy zwiastun typu CGI oraz omówiła niektóre szczegóły rozgrywki, Tym razem trafimy do Feudalnej Japonii w XVI wieku oraz wcielimy się w dwójkę bohaterów. Jednym z nich jest czarnoskóry samuraj Yasuke, który inspirowany jest historyczną postacią, żyjącą w podobnym czasie. Ostatnio pojawiły się również sugestie, iż Assassin's Creed Shadows będzie wymagać stałego połączenia z Internetem. Ubisoft postanowił wyjaśnić tę kwestię.

W sieci pojawiły się ostatnio doniesienia, jakoby Assassin's Creed Shadows miał wymagać stałego połączenia z Internetem. Ubisoft postanowił wyjaśnić tę kwestię. W opublikowanej notatce prasowej widnieje informacja, że połączenie z siecią będzie wymagane tylko do instalacji gry. Podobna sytuacja będzie miała miejsce również w Star Wars Outlaws. Wygląda na to, że jest to sposób Ubisoftu, by osoby które przedpremierowo dostałyby np. pudełka z grą, nie były w stanie jej uruchomić bez wcześniejszego ściągnięcia dodatkowych plików.

O ile kwestia Internetu została wyjaśniona, tak w sieci coraz głośniej mówi się na temat decyzji Ubisoftu, dotyczącej umieszczenia w grze postaci Yasuke. Oficjalnie, według słów przedsiębiorstwa, decyzja ta ma swój konkretny powód. Yasuke w grze, jako osoba która nie miała wcześniej okazji poznać japońskiej kultury oraz zwyczajów, będzie je poznawać wraz z rozwojem fabularnej osi. Tym samym my jako gracze, będzie wszystko to poznawać wraz z głównym bohaterem. W sieci jednocześnie pojawiały się jednak inne informacje, wskazujące że początkowo fabuła Assassin's Creed Shadows nie miała dotyczyć Yasuke, a jego dodanie jest związane z tzw. kulturą DEI (Diversity, Equity and Inslusion - różnorodność, równość oraz inkluzywność), którą Ubisoft ma być całkowicie przesiąknięty. W samej Japonii już nie brakuje wielu słów krytyki skierowanych w stronę Ubisoftu. Najbardziej krytyczne komentarze dotyczą wręcz przywłaszczania przez firmę kultury japońskiej.

Poznaliśmy dodatkowo kilka szczegółów na temat samej gry. Wygląda na to, że Assassin's Creed Shadows nie będzie konkurował z AC: Odyssey oraz Valhalla o miano największego, otwartego świata. Mapa ma być rozmiarów zbliżonych do tej, którą odwiedzaliśmy w Assassin's Creed Origins. Ponownie otrzymamy punkty widokowe (miejsca synchronizacji), jednak wejście na nie nie będzie odblokowywać niezliczonej wręcz ilości ikonek na mapie. Ta ostatnia ma nie być w ogóle nimi przeładowana. Zabraknie również ptaka, którymi mogliśmy sterować począwszy od AC: Origins aż do AC: Mirage. Z kolei zmienne pory roku oraz realistycznie zaprezentowany cykl zmieniającej się pogody ma mocno wpłynąć chociażby na możliwość działania po cichu. Wiosną czy latem łatwiej będzie nam się ukryć w bujnej roślinności, co nie będzie już takie proste, gdy aura zmieni się na zimową.

So @Ubisoft apparently CHANGED Assassin's Creed Shadows, throwing away the original story and instead running with Yauke, an obscure black retainer of Nobunaga, as front and center.



