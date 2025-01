ASRock Radeon RX 7900 XTX i RX 7900 XT Creator - karty graficzne RDNA 3 ze złączem zasilania 12V-2x6

Podczas tegorocznych targów Computex poznaliśmy wiele innowacyjnych produktów. Nie zabrakło także nowych, ciekawych kart graficznych, choć de facto obecna generacja zmierza już ku końcowi. Na pewno zaliczymy do nich Radeony RX 7900 XT(X) od firmy ASRock, które otrzymały system chłodzenia z wentylatorem turbinowym oraz złącze zasilania 12V-2x6. Wygląda na to, że producent ten przygotowuje się do oficjalnego wprowadzenia tych układów na rynek.

Zastosowane systemy chłodzenia z pewnością nie zapewnią zbyt wysokiej kultury pracy, jednak modele Creator sprawdzą się w klastrach z wieloma takimi jednostkami np. do obliczeń związanych z AI.

Początkowo firma ASRock przedstawiała te karty jako Radeon RX 7900 XTX WS oraz RX 7900 XT WS, jednak obecnie jesteśmy przekonani, że oba modele będą należeć do serii Creator. Jak widać na załączonych grafikach, produkty mają prosty, 2-slotowy system chłodzenia z wentylatorem turbinowym w roli głównej. Na pokładzie nie zabrakło komory parowej i standardowego zestawu portów wideo (3x DisplayPort, 1x HDMI). Największą uwagę przykuwa tu jednak złącze zasilania 12V-2x6. Wygląda na to, że to pierwsze karty graficzne Radeon z takim rozwiązaniem. Do tej pory niniejszy system zasilania mógł nam się kojarzyć wyłącznie z modelami NVIDIA GeForce RTX 40.

Jak łatwo można się domyślić, raczej nikt nie będzie polecał omawianych kart do grania. Zastosowane systemy chłodzenia z pewnością nie zapewnią zbyt wysokiej kultury pracy, jednak modele Creator sprawdzą się za to w klastrach z wieloma takimi jednostkami np. do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją (w końcu nie bez przyczyny ulokowano port 12V-2x6 w samym rogu karty). Na ten moment firma ASRock nie ujawniła jeszcze cen i daty dostępności tych układów, jednak lada moment wszystko powinno być już jasne.

Źródło: VideoCardz, @momomo_us