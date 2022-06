ARK: Survival Evolved za darmo i ARK 2 z nowym trailerem. Gratka dla miłośników dinozaurów

ARK: Survival Evolved to tzw. symulator przetrwania, który był przez parę lat we wczesnym dostępie na Steamie, a w pełnej wersji zadebiutował w połowie 2017 roku. Tak się składa, że gra była już rozdawana za darmo na platformie Epic Games (latem 2020 roku). Jako że jednak nie każdy pała przesadnie miłością do tegoż launchera, to mamy dla Was świetną wiadomość - ARK: Survival Evolved do 19 czerwca jest do odebrania za darmo na Steamie.

Na Steamie do 19 czerwca mamy szansę odebrać darmową kopię gry ARK: Survival Evolved. Jej regularna, steamowa cena to 108 złotych.

Akcja ARK: Survival Evolved rozgrywa się w otwartym świecie, który został wypełniony różnej maści dinozaurami (w sumie w grze jest ich ponad 100, a niektóre można nawet ujeżdżać). Naszym celem jest przeżycie w trudnych warunkach, uprawianie jedzenia i roślin, zdobywanie surowców, dzięki którym możemy uzyskać broń do walki z przeciwnikami czy odpowiednie narzędzia do budowy schronu. Dostępny jest też system rozwoju postaci. Darmową kopię gry do 19 czerwca (do godz. 10:00) można odebrać wchodząc pod TEN adres.

Osoby, które od dawna zaznajomione są z tym uniwersum, powinny ucieszyć się zaś z informacji o nowym trailerze ARK 2 (poniżej). Kontynuacja gry z 2017 roku ma pojawić się w roku 2023 na PC oraz konsolach Xbox. W dniu premiery produkcja ma być dostępna także w usłudze Xbox Game Pass. Tytuł powstaje na silniku Unreal Engine 5, ale to niejedyne usprawnienie względem pierwszej części. Jak twierdzą deweloperzy, praktycznie każdy element miał zostać „ponownie przemyślany i przeprojektowany”. Co ciekawe „dwójka” pozwoli także na tworzenie modów, które można będzie udostępniać między platformami.

