Apple TV+ dostępne za darmo. Popularna platforma VOD otwiera się dla wszystkich, choć tylko na chwilę

Konieczność czekania na interesujący nas program, który wyświetlany jest w przerwie na reklamy - to tylko niektóre z wielu wad, jakie ma telewizja. Nic więc dziwnego, że gdy na scenę wkroczyły platformy VOD, ludzie zaczęli się bardziej skłaniać właśnie ku nim. Od czasu do czasu różne serwisy streamingowe oferowane są w promocyjnych cenach, a nawet za darmo. Z tej ostatniej opcji dość często korzysta firma Apple. Bezpłatny dostęp do Apple TV+ nie potrwa jednak zbyt długo.

Platforma streamingowa Apple TV+ słynie z oferowania ciekawych produkcji oryginalnych i tego, że raz na jakiś czas dostępna jest za darmo. Tym razem firma Apple postanowiła zapewnić wszystkim darmowy długi weekend.

Jak podaje samo Apple w informacji prasowej, usługa Apple TV+ powinna być już dostępna za darmo na całym świecie, gdyż start tej akcji zaplanowano na pierwszy weekend 2025 roku, a dokładniej mowa o dniach od 3 do 5 stycznia (choć co ciekawe w oficjalnym poście na platformie X, czyli dawnym Twitterze, widnieje okres od 4 do 5 stycznia). Otrzymamy dostęp do całej biblioteki filmów i seriali na każdym urządzeniu, które obsługuje ten serwis streamingowy. Wystarczy tylko skorzystać ze swojego Apple ID, aby zalogować się na tej platformie.

Jak wspomniano, już wcześniej Apple udostępniało swoją usługę za darmo na dłuższy okres - często były to dwa miesiące. Niemniej jednak nadal mamy dobrą okazję, aby zapoznać się z tym, co ma do zaoferowania Apple TV+. Oczywiście firma chce zachęcić w ten sposób do tego, żeby tuż po okresie promocyjnym część użytkowników skusiła się na wykupienie subskrypcji na kolejne miesiące i trzeba przyznać, że taka strategia ma sporą szansę okazać się całkiem skuteczna. Jeśli znamy jakieś produkcje z tej platformy, które są godne polecenia, to możemy się nimi podzielić w sekcji komentarzy.

