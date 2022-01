Apple Safari z błędem umożliwiającym witrynom dostęp do historii przeglądania oraz nazwy konta Google

Jeśli korzystacie z przeglądarki internetowej Apple Safari, mamy dla Was złą wiadomość. Program dostępny na platformy iOS, iPadOS oraz macOS pozwala odkryć odwiedzanym witrynom i aplikacjom webowym nazwę waszego konta Google. Niestety, to nie wszystko, gdyż Safari udostępnia również historię przeglądania stron. Sprawa jest poważna, lecz Apple na ten moment nie odniosło się do problemu. Powodem zamieszania jest IndexedDB, czyli mechanizm stanowiący podręczną bazę informacji dla stron internetowych. W efekcie błędu witryny mogą odczytywać bazy przeznaczone dla innych stron. To istotny problem dla prywatności użytkowników. Czy istnieje rozwiązanie inne niż zmiana przeglądarki? Nie mamy dobrych wieści.

Niezależnie od tego, czy sympatyzujemy z rozwiązaniami Apple, czy nieszczególnie im kibicujemy, musimy oddać firmie to, że przykłada wagę do bezpieczeństwa i prywatności swoich użytkowników. To cieszy, ale trzeba pamiętać, że każdemu zdarzają się błędy i wpadki. Niestety, niektóre potrafią być naprawdę dotkliwe dla osób korzystających z danego narzędzia. Tym razem lukę odnaleziono w przeglądarce internetowej Apple Safari, która wykorzystuje IndexedDB w celu magazynowania danych dla poszczególnych witryn i aplikacji webowych. Znajdziemy tam między innymi identyfikator konta Google oraz listę ostatnio przeglądanych stron.

Nie byłoby w tym niczego złego, gdyby nie to, że witryny mogą korzystać z baz przygotowanych dla innych stron. W efekcie, odpowiednio przygotowane narzędzie może pozwolić poznać zarówno historię przeglądania jak i nazwę konta Google właściciela przeglądarki. To błąd i jak mniemam, Apple poradzi sobie z nim stosunkowo szybko. Niestety, do tego czasu korzystanie z Safari oznacza ryzyko wycieku naszych danych. Jedyną alternatywą jest przesiadka na inną przeglądarkę internetową.

