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Apple iPhone 17 Pro - sprawdzono, o ile lepsza jest bateria w wersji smartfona na rynek USA. Wyniki są zaskakujące

Mateusz Szlęzak | 16-10-2025 14:00 |

Apple iPhone 17 Pro - sprawdzono, o ile lepsza jest bateria w wersji smartfona na rynek USA. Wyniki są zaskakująceOd kilku lat producenci przyzwyczaili nas, że rynek europejski i amerykański otrzymują niemal identyczne wersje urządzeń oraz ich funkcjonalności. Nie inaczej jest w przypadku tegorocznego Apple iPhone 17 Pro, który w Stanach Zjednoczonych dostępny jest z większą baterią, ale pozbawiony został gniazda na karty SIM. Znany w polskim internecie entuzjasta sprzętu Apple, Nieantyfan, postanowił sprawdzić, jakie są faktyczne różnice między akumulatorami obu wersji.

Nieantyfan, czyli Bartek Zawisza, sprawdził faktyczne różnice między akumulatorami iPhone’a 17 Pro przeznaczonymi na rynek europejski i amerykański. Jak się okazało, w wymagających, mieszanych testach obciążeniowych wersja amerykańska wypadła lepiej o godzinę.

Apple iPhone 17 Pro - sprawdzono, o ile lepsza jest bateria w wersji smartfona na rynek USA. Wyniki są zaskakujące [1]

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Apple w tym roku przygotowało dwie różne wersje iPhone’a 17 Pro. W Stanach Zjednoczonych smartfon pozbawiony jest tacki na karty nanoSIM oraz całej elektroniki ją obsługującej - połączenia realizowane są wyłącznie za pomocą eSIM. Dzięki temu producent mógł zwiększyć pojemność baterii do 4254 mAh. W Europie natomiast wciąż mamy wejście na karty nanoSIM wraz z potrzebną elektroniką, co skutkuje mniejszą pojemnością akumulatora, wynoszącą 3998 mAh. Apple deklaruje, że różnica ta pozwala na około dwie dodatkowe godziny oglądania filmów na serwisie VOD Apple TV+

Apple iPhone 17 Pro - sprawdzono, o ile lepsza jest bateria w wersji smartfona na rynek USA. Wyniki są zaskakujące [2]

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Znany w polskim internecie entuzjasta sprzętu Apple, Nieantyfan, czyli Bartek Zawisza, przeprowadził szczegółowy test akumulatorów, w którym naprzemiennie uruchamiał na obu smartfonach benchmarki AnTuTu, Geekbench 6, filmy z Apple TV+ i Disney+, a także grę NBA 2K25. Celem było odtworzenie mieszanych, ale wymagających obciążeń, czyli oglądania i grania. Oba iPhone’y korzystały z eSIM, zaczynały od 100% naładowania, a ich ogniwa były niemal identyczne - różnica w cyklach wynosiła około 20 ładowań, przy czym parametry wciąż pokazywały 100% żywotności. Smartfony były sprzężone z tą samą siecią Wi-Fi, miały identyczne ustawienia, a wszystkie niepotrzebne aplikacje w tle były wyłączone. Pozostała jedynie włączona automatyczna jasność wyświetlacza, która w sztucznie naświetlonym pomieszczeniu nie powinna znacząco wpływać na wynik.

Apple iPhone 17 Pro - sprawdzono, o ile lepsza jest bateria w wersji smartfona na rynek USA. Wyniki są zaskakujące [3]

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Wyniki pokazały, że europejska wersja wytrzymała 5 godzin i 5 minut, natomiast amerykańska około godzinę dłużej. Sam Nieantyfan zaznacza, że deklarowane przez Apple dwie dodatkowe godziny oglądania filmów na Apple TV+ są bardzo prawdopodobne, gdyż aplikacja jest dobrze zoptymalizowana i faktycznie można wykazać taką różnicę. Test jednocześnie pokazuje, jak skutecznie iOS 26 zarządza energią - dzięki temu dodatkowe 250 mAh pozwoliło uzyskać około godzinę pracy więcej nawet w bardzo wymagających warunkach.

Źródło: YT (@nieantyfan)
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