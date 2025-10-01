Apple TV+ – filmowe i serialowe nowości VOD na październik 2025. Wśród premier Zaginiony autokar, Ostatnia rubież oraz Kasa
Apple TV+ zadebiutowało w Polsce w listopadzie 2019 roku i od tego czasu prężnie rozwija się na rynku streamingowym. Platforma oferuje szeroką gamę oryginalnych produkcji, które zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia, a także cieszą się dużym uznaniem krytyków i widzów. Apple TV+ jest dostępne nie tylko dla użytkowników sprzętu od Apple, ale także na wielu innych urządzeniach oraz w aplikacjach dostępnych w Microsoft Store i Google Play Store.
Co przyniesie październik 2025 r. na platformie streamingowej Apple TV+? Wśród premier pojawi się m.in. Zaginiony autokar, Ostatnia rubież, Down Cemetery Road, Pan Scorsese oraz Kasa - sezon 3.
Zaginiony autokar (The Lost Bus)
- Opis: Film oparty na powieści Lizzie Johnson oraz na prawdziwych, bohaterskich wydarzeniach. Zdeterminowany kierowca szkolnego autobusu i oddana nauczycielka muszą stawić czoła przerażającemu pożarowi, by uratować 22 dzieci.
- Występują: Matthew McConaughey, America Ferrera, Yul Vazquez, Ashlie Atkinson
- Światowa data premiery: 5 września 2025 roku
- W Apple TV+ od: 3 października 2025 roku
- Tytuł oryginalny: The Lost Bus
- Gatunek: Dramat, Thriller, Historyczny, Biograficzny
- Kraj produkcji: USA
- Ocena na portalu IMDb: 7,4/10 (394 ocen)
- Ocena na portalu Filmweb: 10/10 (1 ocena)
- Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 84% / 84%
Ostatnia rubież (The Last Frontier) - Sezon 1
- Opis: Gdy samolot transportujący więźniów rozbija się w odległej dziczy, uwalniając dziesiątki brutalnych przestępców. Frank Remnick, amerykański szeryf odpowiedzialnym za surowe i odludne tereny Alaski w USA, staje przed wyzwaniem opanowania chaosu po katastrofie samolotu więziennego w jego jurysdykcji.
- Występują: Simone Kessell, Haley Bennett, Jason Clarke, Dominic Cooper, Alfre Woodard
- Światowa data premiery: 10 października 2025 roku
- W Apple TV+ od: 10 października 2025 roku
- Tytuł oryginalny: The Last Frontier
- Gatunek: Dramat, Thriller, Akcja
- Kraj produkcji: USA
- Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak
- Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak
- Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak
Kasa (Loot) - Sezon 3
- Opis: Po 20 latach Molly Novak rozwodzi się z mężem i musi zdecydować, co zrobić z 87 miliardami dolarów, które otrzymała w wyniku podziału majątku. Postanawia ponownie zaangażować się w swoją fundację charytatywną i nawiązać kontakt ze światem, przy okazji odkrywając na nowo samą siebie...
- Występują: Maya Rudolph, Michaela Jaé Rodriguez, Joel Kim Booster, Adam Scott
- Światowa data premiery: 24 czerwca 2022 roku
- W Apple TV+ od: 15 października 2025 roku
- Tytuł oryginalny: Loot
- Gatunek: Komedia
- Kraj produkcji: USA
- Ocena na portalu IMDb: 6,8/10 (16 tys. ocen)
- Ocena na portalu Filmweb: 6,4/10 (813 ocen)
- Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 74% / 62%
Pan Scorsese (Mr. Scorsese) - Miniserial
- Opis: Miniserial składający się z pięciu odcinków poświęcony jest legendarnemu reżyserowi, producentowi i scenarzyście - Martinowi Scorsese. Widzowie mają okazję poznać prywatne archiwa artysty oraz nigdy wcześniej niepublikowane wywiady z jego przyjaciółmi, rodziną i współpracownikami, w tym m.in. z Mickiem Jaggerem oraz Stevenem Spielbergiem.
- Występują: Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Robert De Niro
- Światowa data premiery: 17 października 2025 roku
- W Apple TV+ od: 17 października 2025 roku
- Tytuł oryginalny: Mr. Scorsese
- Gatunek: Dokumentalny, Biograficzny
- Kraj produkcji: USA
- Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak
- Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak
- Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak
Down Cemetery Road - Sezon 1
- Opis: Sarah Tucker obsesyjnie poszukuje zaginionej sąsiadki po tragicznym wybuchu. Wraz z prywatną detektyw Zoë Boehm odkrywają spisek, w którym ci, którzy powinni być martwi, wciąż żyją, a żywi powoli umierają, wplątując je w sieć niebezpiecznych intryg.
- Występują: Emma Thompson, Ruth Wilson, Adeel Akhtar, Adam Godley, Tom Goodman-Hill
- Światowa data premiery: 29 października 2025 roku
- W Apple TV+ od: 29 października 2025 roku
- Tytuł oryginalny: Down Cemetery Road
- Gatunek: Western, Horror, Dramat, Fantasy
- Kraj produkcji: USA
- Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak
- Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak
- Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak