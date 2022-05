Aplikacja mObywatel 2.0 będzie honorowana w urzędach państwowych. Potwierdzenie tożsamości to tylko jedna z nowości

Na jednym z ostatnich wydarzeń branżowych – Impact 2022 – pojawił się temat usług rządowych. Najistotniejsza kwestia dotyczyła aplikacji mObywatel i możliwości potwierdzania swojej tożsamości właśnie za pomocą tegoż programu dostępnego na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS. Według Janusza Cieszyńskiego z KPRM trwają prace nad całkiem nowym podejściem do wspomnianego rozwiązania, których efektem będzie mObywatel 2.0. W grę wchodzi nie tylko nowa aplikacja zawierająca niedostępne wcześniej funkcje, ale także możliwość legitymowania się elektronicznym dokumentem w urzędach państwowych. Mało tego, rządzący szykują dla obywateli rozbudowany serwis internetowy. Przyjrzyjmy się szczegółom zapowiadanych zmian.

Usługa mObywatel 2.0 to nowa aplikacja i strona internetowa, czyli miejsca, w których Polacy będą mogli załatwiać sprawy urzędowe. Nad czym dokładnie pracują rządzący?

Z aplikacji mObywatel korzystam regularnie. Za jej pośrednictwem okazuję Unijny Certyfikat COVID potwierdzający moje szczepienia. Chętnie sięgam po informacje zapisane w eReceptach oraz po mTożsamość. Z ostatnim modułem jest jednak pewien problem. O ile w przychodniach i punktach usługowych ten swoisty dokument jest honorowany, o tyle można zapomnieć o jego użyciu w urzędach czy podczas policyjnej kontroli drogowej (policjant i tak „zaciągnie” dane z systemu CEPIK). To ma się zmienić wraz z premierą aplikacji mObywatel 2.0. Według twórców, nadchodząca wersja narzędzia pozwoli na potwierdzenie tożsamości w sądach, prokuraturach, USC, a nawet u notariusza. Nie da się ukryć, że jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych przez użytkowników funkcji. Niemniej, mObywatel 2.0 to już nie tylko aplikacja, ale cała platforma.

Za pomocą strony internetowej mobywatel.gov.pl będziemy mogli załatwiać sprawy urzędowe, a także korzystać z korespondencji, również urzędowej. Zarówno w przypadku witryny internetowej, jak i aplikacji mobilnej, urząd będzie mógł wysyłać obywatelowi powiadomienia, np. o zwrocie podatku czy przyznanych świadczeniach. W planach jest także dodanie modułu e-Pełnomocnitwa. a także zintegrowanie mObywatela z CEIDG oraz KRS. Prawo jazdy będzie dostępne po 0,3 sekundy od prowadzenia do systemu, a więc na długo przed odebraniem fizycznego dokumentu. Wisienką na torcie będą wewnętrzne e-Płatności, które usprawnią kwestię regulowania należności względem urzędów. Wygląd nowej platformy możecie sprawdzić, udając się pod TEN adres i wybierając panel „przejdź do projektu”.

Źródło: Cyfryzacja KPRM