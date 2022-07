Antec Cannon – nowa, otwarta obudowa E-ATX o unikalnej konstrukcji trafia do sprzedaży

Firma Antec ogłosiła wprowadzenie na rynek swojej najnowszej gamingowej, pełnowymiarowej obudowy E-ATX - Antec Cannon. Jest to model otwarty, o unikalnym designie i wykonany z hartowanego szkła oraz ze stopu aluminium. Po konstrukcji możemy spodziewać się wysokiej kompatybilności z wszelkimi high-endowymi podzespołami. Sama obudowa mierzy bowiem 60 x 26 x 48 cm przy wadze 10 kg. Tanio niestety nie będzie. Model Cannon wyceniono bowiem na 480 dolarów.

Obudowa Antec Cannon posiada przede wszystkim miejsce ma dwa oddzielne chłodzenia cieczą, co ma zapewnić wyjątkowo wysoki standard chłodzenia dla naszego GPU oraz CPU. Mamy tu także miejsca montażowe właśnie pod dwie karty graficzne oraz trzy miejsca (front, bok i tył), które przyjmą radiatory o wymiarze aż do 360 mm. Alternatywnie można w tych miejscach zamontować oczywiście wentylatory. Przykładowo na boku zmieści się ich aż sześć (120 mm).

Antec Cannon Wymiary 60 x 26 x 48 cm Waga 10 kg Obsługiwane płyty E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Chłodzenie CPU do 85 mm wysokości Długość GPU do 385 mm Porty USB 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 Typu-C Zatoki 2,5 cala 2 Zatoki 3,5 cala 1 Zatoki 5,25 cala 0 Wentylatory 3x 120 mm (front)

6x 120 mm (bok)

3x 120 mm / 3x 140 mm (tył)

W obudowie zmieścimy ponadto zasilacz o długości do 270 mm, a także największe nawet karty graficzne takie jak ASUS STRIX 3090 lub MSI 3090 SUPRIM X. W zestawie znajdziemy również Riser PCI-E 4.0, do zamontowania karty graficznej pod kątem 90 stopni. Zadbano także o przestrzeń do zarządzania przewodami - jest ona mianowicie przygotowana w centrum oraz na spodzie obudowy, aby kable nie były widoczne z zewnątrz (obudowa z obu stron uraczona została bowiem hartowanym szkłem.

Źródło: Eteknix