Android traci, iOS zyskuje. Polityka cenowa Apple zaczyna przynosić efekty, ale czy zagrozi dominacji zielonego robota?

Według danych StockApps system Android znajdziemy dziś na prawie 70% smartfonów. Dane ze stycznia 2022 roku wydają się więcej niż pozytywne, ale pamiętajmy o tym, że w połowie 2018 roku udziały Androida wynosiły ponad 77%. Owszem, tytułowa platforma systemowa w dalszym ciągu dominuje na rynku urządzeń mobilnych, ale spadek o około 7% w ciągu kilku lat może być niepokojącym sygnałem. Nie spodziewałbym się jednak realnego zagrożenia ze strony konkurencyjnych systemów. Android jest obecny w każdym segmencie cenowym i to może być jego największą siłą. Warto jednak spojrzeć na to, jak radzą sobie inni. Okazuje się bowiem, że Apple iOS jest obecny na ponad 25% smartfonów. To wynik o 6% lepszy niż w 2018 roku.

Aż 7 na 10 smartfonów działa dziś pod kontrolą systemu operacyjnego Android. To mniej niż kilka lata temu. Udziały skutecznie podkrada Apple ze swoim mobilnym systemem iOS.

Wynik iOS wynoszący 25% udziałów w ujęciu globalnym to powód do dumy Apple. Z informacji wynika, że część użytkowników Androida przesiada się na sprzęt z logo nadgryzionego jabłka na obudowie. To może zaskakiwać, ale czy powinno? Niekoniecznie. Apple w dalszym ciągu wytwarza „drogą” elektronikę, ale to samo można powiedzieć o Samsungu, Sony, a od niedawna – również o Xiaomi. Niemniej, jeszcze kilka lat temu w portfolio produktowym firmy z Cupertino nie mogliśmy znaleźć niżej wycenionych urządzeń. Mogliśmy wybierać pomiędzy kosztownymi świeżynakmi, a kilkuletnimi modelami. Wyjątkiem był Apple iPhone 5C, ale nie odniósł od spektakularnego sukcesu. Pierwszym ukłonem w stronie mniej „zamożnych klientów” był Apple iPhone XR, a za nim poszła seria Apple iPhone SE. Dziś modele z ostatniej linii możemy kupić poniżej 2 tys. złotych. Reasumując – firma powoli wkracza w średni segment cenowy, co odbija się na udziale iOS w rynku.

W raporcie StockApps znalazły też KaiOS, Windows Phone, Nokia Series 40 i platforma Samsunga. Urządzenia określone jako inne są pozbawione usług Google. Teraz spójrzmy, jak wygląda podział Android vs iOS na poszczególnych kontynentach. W Europie Android ma 69,3%, podczas gdy iOS może pochwalić się aż 30% udziałów. Afryka zdecydowanie preferuje Androida (84%), który również pokonuje iOS (14%). W Ameryce Południowej iOS zgarnia jedynie 10% rynku, za to w Ameryce Północnej mobilna platforma systemowa Apple kontroluje aż 54% rynku i pokonuje Androida, który zdobył 45%. USA jest pod tym względem specyficznym rynkiem, na którym wybór iPhone’a jako podstawowego telefonu jest niemalże standardowym postępowaniem.

Źródło: StockApps