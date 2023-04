Android 13 odnotował w ostatnich miesiącach znaczący wzrost popularności i za niedługo dogoni Androida 12

Kiedyś Google co miesiąc raportowało o rynkowym udziale poszczególnych wersji Androida, jednak od pewnego czasu statystyki te nie są szeroko dostępne. Choć gigant pewnie nie przyzna tego na głos, to można się domyśleć, że zrezygnowano z nich ze względu na bezwzględnie słabą popularność każdej z nowych wersji. Mimo to jednak informacje o udziale każdej z wersji znaleźć można co kwartał w Android Studio. Zazwyczaj nie zdradzają one ciekawych informacji, ale tym razem warto się nad nimi pochylić.

Aktualnie już 12,1% wszystkich urządzeń z Androidem ma zainstalowaną najnowszą wersję systemu. Wpływ na tak szybką adopcję "trzynastki" może mieć fakt, że wielu z wiodących producentów smartfonów raczej nie ociągało się z wprowadzeniem aktualizacji na swoich urządzeniach.

Jak wskazują poniższe wykresy, Android 13 (oznaczony jako T) jeszcze w styczniu był zainstalowany na zaledwie 5% wszystkich urządzeń pracujących pod kontrolą Androida. Liczba ta - choć dosyć niska - wynikała głównie z szerokiego zakresu urządzeń z tym systemem, które nie są telefonami lub tabletami, choć oczywiście swoją winę mają tu producenci zwlekający z udostępnieniem użytkownik ostatniej wersji. W ostatnich miesiącach coś jednak ruszyło, bowiem najnowsze zestawienie wskazuje na ponad dwukrotny wzrost udziału "trzynastki".

Udział Androida 13 (T) w styczniu 2023 r.

Udział Androida 13 (T) w kwietniu 2023 r.

Wpływ na tak szybką adopcję Androida 13 może mieć fakt, że wielu z wiodących producentów smartfonów raczej nie ociągało się z wprowadzeniem aktualizacji na swoich urządzeniach. Samsung, Google, a także OPPO, OnePlus, Motorola czy inni znani producenci wprowadzili już Androida 13 na sporą liczbę swoich urządzeń. Co ciekawe, w zestawieniu nadal króluje Android 11 (23,5%), lecz do przegonienia Androida 12 wcale nie brakuje zbyt wiele. Poprzedni system (łącznie z wersją Android 12L) ma aktualnie 16,5% udziału, jednak z biegiem czasu powinien on już tylko topnieć. Bardzo ciekawi więc jesteśmy, jak zestawienie będzie się prezentować w następnym kwartale.

Źródło: 9to5Google