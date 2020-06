Android 11 Beta 1 już dostępny. Co nowego w systemie od Google?

Android 11 Beta 1, czyli ogólnodostępna wersja testowa nadchodzącej wersji Zielonego Robota miała zadebiutować przy okazji imprezy Google I/O 2020. Ta nie odbyła się z uwagi na pandemię koronawirusa. Mimo to gigant z Moutanin View szykował dla nas event online, na którym przedstawiciele firmy mieli opowiedzieć o nowej wersji systemu, co niestety również się nie powiodło. Zamiast tego, firma wypuściła bez większego szumu wspomniane oprogramowanie, dodając jedynie wpis na swoim blogu. Wśród najważniejszych nowości w Jedenastce należy wymienić komunikator Google Meet, nagrywanie ekranu oraz nowe centrum podłączonych urządzeń. Zapowiada się więc całkiem bogate uaktualnienie.

Oprogramowanie Android 11 Beta 1 jest już dostępne i mogą pobrać je wszyscy chętni użytkownicy zgodnych smartfonów. Pytanie, czy warto to zrobić?

Android 11 Beta 1 można już pobrać na wybrane smartfony z serii Google Pixel. Mowa o modelach 2, 3, 3a oraz 4. Zanim przystąpicie do instalacji, wykonajcie kopię zapasową danych, gdyż jest to wersja rozwojowa oprogramowania i mogą występować w niej mniejsze lub większe błędy. Jedną z najważniejszych nowości w Jedenastce jest preinstalowany komunikator Google Meet. Tak... kolejny komunikator, ale użytkownicy Androida chyba już do tego przywykli. Google usprawniło także sekcję powiadomień, w której można nadawać priorytety oraz bąbelki. „Bubbles” umożliwiają teraz wygodne przełączanie się pomiędzy konwersacjami, ale to nie wszystko. Możemy bowiem uruchamiać je z poziomu panelu powiadomień.

Klawiatura GBoard dostępna w Androidzie 11 sugeruje już nie tylko słowa, ale także emoji. Wszystko w oparciu o sztuczną inteligencję. Osobiście urzekł mnie nowy panel podłączonych urządzeń. Znajdziemy tu wszystkie sparowane elementy smart home, którymi można sterować przy pomocy gestów. Na materiałach Google wygląda to przednio i nie mogę doczekać się sprawdzenia działania funkcji w praktyce. Opisując Android 11 Beta 1, nie można zapomnieć o nowej nawigacji multimediami zbliżonej do tej w iOS. Możemy bowiem wygodnie przełączać się pomiędzy urządzeniami odtwarzającymi. Jak łatwo zgadnąć Google raczy nas usprawnieniami prywatności, jednakże próżno szukać tutaj rewolucji. Oprogramowanie możecie pobrać z dedykowanej strony Google.

Źródło: Google