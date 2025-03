AnandTech kończy działalność po 27 latach. Wychowało się na nim wielu entuzjastów komputerowych

Są takie strony internetowe, które trwają od bardzo dawna i mogłoby się wydawać, że są właściwie integralną częścią całego internetu. Jak to jednak w życiu bywa, nic nie trwa wiecznie... Dziś zakończenie swojej działalności ogłosił AnandTech, serwis technologiczny cieszący się ogromną renomą i poważaniem w świecie entuzjastów. Portal ten rozwijał się od 1997 roku. Nietrudno się domyślić, że na jego łamach znajduje się więc kawał komputerowej historii.

Zakończenie działalności serwisu AnandTech to niespodziewana i niezwykle smutna wiadomość dla każdego komputerowego entuzjasty. Pocieszające jest jednak na to, że strona internetowa pozostanie na swoim miejscu ze wszystkimi artykułami, a fora nadal będą działać.

Ryan Smith, redaktor naczelny AnandTech i jednocześnie autor pożegnalnej wiadomości nie sprecyzował powodów zamknięcia serwisu. Wskazówką może być jedynie ten fragment: "Niewiele rzeczy trwa wiecznie, a rynek dziennikarstwa technologicznego nie jest już taki, jak kiedyś – i nigdy już nie będzie. Nadszedł więc czas, aby AnandTech zakończyło swoją pracę i pozwoliło nowemu pokoleniu dziennikarzy technologicznych zająć swoje miejsce w duchu epoki". Warto dodać, że Ryan Smith piastował funkcję redaktora naczelnego przez 10 lat. Wcześniej jego rolę pełnił Anand Lal Shimpi, czyli sam założyciel serwisu.

Ryan Smith przekazał też jednak wiadomości, które mogą być nieco pocieszające dla wszystkich czytelników AnandTech: "Podczas gdy zespół AnandTech odjeżdża w stronę zachodzącego słońca, z radością donoszę, że nasza strona internetowa póki co nigdzie się nie wybiera. Nasz wydawca, Future PLC, utrzyma witrynę AnandTech i jej liczne artykuły na stałe. Dzięki temu wszystkie treści, które stworzyliśmy na przestrzeni lat, pozostaną dostępne i możliwe do cytowania. [...] Fora AnandTech będą nadal obsługiwane przez zespół społeczności Future i naszą oddaną grupę moderatorów. [...] Więc nawet gdy AnandTech nie będzie już publikować artykułów, nadal będziemy mieć miejsce, w którym każdy będzie mógł porozmawiać o najnowszych technologiach – i sprawić, by dyskusje trwały dłużej niż 48 godzin." Aktualnie nie wiadomo, co stanie się z zespołem AnandTech, ale niewykluczone, że członkowie tego zespołu niebawem zasilą inne wiodące redakcje. Firma Future PLC jest wydawcą również takich serwisów, jak Tom's Hardware, PC Gamer czy Windows Central.

Źródło: AnandTech