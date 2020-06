AMD zwiastuje koniec ery kart graficznych z 4 GB pamięci VRAM

Z każdym rokiem zwiększa się zapotrzebowanie na moc obliczeniową kart graficznych - coraz bardziej rozległe światy, coraz więcej nowych mechanik czy w końcu coraz lepsza jakość oprawy graficznej, której nie moglibyśmy zobaczyć gdyby nie nasze karty graficzne. Za kilka miesięcy zadebiutują konsole nowej generacji, które dzięki dużo wydajniejszym podzespołom będą w stanie udźwignąć dużo bardziej zaawansowane produkcje niż dotychczas. To z kolei przełoży się niemal na pewno na dużo wyższe wymagania sprzętowe tych samych gier na PC. Jak będzie to wyglądać w przypadku kart graficznych? Tego jeszcze nie wiemy, zwłaszcza że jesteśmy także przed premierą nowej generacji GPU od NVIDII oraz AMD. Ta druga firma przyznała ostatnio, że kończy się era układów GPU wyposażonych w 4 GB pamięci VRAM.

Mnóstwo graczy nadal posiada karty z niższej i średniej półki cenowej, które były wyposażone w 2 lub 4 GB pamięci VRAM. Sporo notebooków z dGPU także posiada układy z taką ilością pamięci. Według AMD, takie karty już wkrótce będą niewystarczające by móc cieszyć się wysoką jakością oprawy graficznej. Ze względu na nadchodzącą premierę konsol nowej generacji w postaci PlayStation 5 oraz Xbox Series X, nadchodzące gry będą miały dużo większy apetyt na pamięć VRAM, zwłaszcza że to od jej ilości zależy m.in. jakość tekstur. Przy mniejszej ilości pamięci, w nadchodzących grach tekstury mogą mieć jeszcze bardziej częstą tendencję to ładowania się tuż przed samym graczem. Wiele kart z 4 GB VRAM może już niedługo nie być w stanie zadowolić poziomu jakości tekstur ustawionych nawet na ustawieniach niskich.

AMD również w ubiegłym roku wprowadziło do sprzedaży dwie wersje karty Radeon RX 5500 XT. Jedna z 4 GB pamięci, druga z 8 GB VRAM. Producent przyznał, że w większej ilości nowych tytułów, 4 GB wariant karty coraz bardziej zaczyna odbiegać od wersji z 8 GB pamięci - różnice w wydajności sięgają już nawet 25% na niekorzyść Radeona RX 5500 XT, a po premierze nowych konsol sytuacja będzie się jeszcze pogarszać. Z tego względu producent już teraz zachęca, by wyposażyć się w karty z minimum 8 GB VRAM. Podkreśla także, że w nadchodzących kartach opartych na architekturze RDNA 2 pamięci z całą pewnością nie zabraknie. Spodziewamy się zatem, że poszczególne karty Radeon będą miały od 8 do 16 GB, w zależności od pozycjonowania danego GPU RDNA 2.

