AMD Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 oraz Ryzen 5 7600 - slajdy firmy potwierdzają wydajność, cenę oraz datę premiery

Pomału kończymy 2022 rok, który obfitował w sprzętowe premiery od wszystkich trzech wiodących producentów, a więc Intela, AMD oraz NVIDII. Za kilka dni wejdziemy w 2023 rok i od razu rozpoczniemy go targami CES w Las Vegas, który przeniesie szereg kolejnych premier z segmentu hardware. Możemy liczyć m.in. na debiut tańszych procesorów AMD Zen 4 w postaci układów Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 oraz Ryzen 5 7600. W sieci pojawiły się slajdy producenta, które potwierdzają premierę sklepową oraz ich ceny.

W sieci pojawiły się slajdy AMD, potwierdzające datę premiery oraz cenę procesorów Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 oraz Ryzen 5 7600, a także wydajność tego pierwszego w zestawieniu z Ryzen 9 5900X.

Portal VideoCardz opublikował kilka slajdów AMD, w których umieszczono najważniejsze informacje o nadchodzących procesorach Zen 4 z TDP 65 W. Wcześniejsze informacje znalazły tutaj swoje potwierdzenie. Wszystkie trzy układy zadebiutują w sklepach 10 stycznia, a więc niespełna tydzień po prezentacji w ramach targów CES 2023. AMD Ryzen 9 7900 wyceniono na 429 dolarów, Ryzen 7 7700 na 329 dolarów, a Ryzen 5 7600 na 229 dolarów.

Ryzen 9 7900X Ryzen 9 7900 Ryzen 7 7700X Ryzen 7 7700 Ryzen 5 7600X Ryzen 5 7600 Architektura Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Proces TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 Rdzenie/wątki 12/24 12/24 8/16 8/16 6/12 6/12 Zegar bazowy 4,7 GHz 3,6 GHz 4,5 GHz 3,6 GHz 4,7 GHz 3,8 GHz Zegar Turbo 5,6 GHz 5,4 GHz 5,4 GHz 5,3 GHz 5,3 GHz 5,1 GHz TDP 170 W 65 W 105 W 65 W 105 W 65 W Cena MSRP 549 USD 429 USD 399 USD 329 USD 299 USD 229 USD

Portal VideoCardz dodatkowo opublikował garść informacji o wydajności Ryzen 9 7900 względem Ryzena 9 5900X - do porównania wykorzystano łącznie 12 gier w rozdzielczości Full HD i przy wykorzystaniu karty graficznej AMD Radeon RX 6950 XT. Platforma z Ryzen 9 5900X skorzystała z pamięci DDR4 3600 MHz, podczas gdy ta z Ryzen 9 7900 - DDR5 6000 MHz (co wskazuje, że układy Zen 4 z niższym TDP również będą obsługiwać szybsze pamięci DDR5). Średnio różnica na korzyść nowszej platformy z Zen 4 na pokładzie wynosi niespełna 20%. Najlepsze wyniki - od 30 do 35% wyższe w porównaniu do Ryzen 9 5900X, uzyskano w grach F1 2021, Far Cry 6 oraz Strange Brigade. Najmniejsze różnice z kolei widać w Assassin's Creed Valhalla, Fortnite czy Metro Exodus.

