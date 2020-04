AMD Ryzen 9 4900U - specyfikacja i pierwsze wyniki topowego APU

Na początku lutego pojawiły się pierwsze doniesienia o możliwości wypuszczenia kolejnego procesora APU od AMD, przystosowanego z myślą o smukłych urządzeniach mobilnych. Mowa o 8-rdzeniowym i 16-wątkowym układzie AMD Ryzen 9 4900U, który byłby najwyżej pozycjonowanym procesorem z linii U. Pierwsze informacje o tym procesorze pojawiły się u producenta Lenovo, który nieco przedwcześnie na swojej stronie umieścił informacje o układzie Ryzen 9, który miałby znaleźć się w zaprezentowanym w styczniu laptopie Lenovo YOGA 7 Slim. Od tamtej pory nastąpiła cisza w temacie aż do teraz, bowiem ponownie pojawiły się wzmianki o APU AMD Ryzen 9 4900U. Jednostka pojawiła się zarówno w bazie UserBenchmark jak również 3DMark.

W programach UserBenchmark oraz 3DMark pojawiły się wzmianki o procesorze AMD Ryzen 9 4900U - będzie to najwyżej pozycjonowany układ od producenta z TDP na poziomie 15W.

Okazuje się, że ostatecznie układ AMD Ryzen 9 4900U faktycznie pojawi się w laptopach, bowiem APU zostało przetestowane w benchmarkach UserBenchmark oraz 3DMark. Wiemy już, że Ryzen 9 4900U będzie 8-rdzeniowym i 16-wątkowym APU, w którym jeszcze bardziej podciągnięto taktowanie w trybie Turbo. Ma ono sięgać nawet 4,3 GHz. Spodziewamy się, że w niektórych zastosowaniach Ryzen 9 4900U będzie nieco wydajniejszy od Ryzena 7 4800U, choć na duże różnice bym nie liczył. O ile nie znamy jeszcze wyników testów z bazy 3DMark (pojawił się tylko screen z nazwą procesora), o tyle więcej pojawiło się w UserBenchmark, jednak wynik większości testów jest znacznie zaniżony względem chociażby Ryzena 7 4800U.

Specyfikacja Ryzen 3 4300U Ryzen 5 4500U Ryzen 5 4600U Ryzen 7 4700U Ryzen 7 4800U Ryzen 9 4900U Rodzina APU Zen 2

Renoir Zen 2

Renoir Zen 2

Renoir Zen 2

Renoir Zen 2

Renoir Zen 2

Renoir Litografia 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm Ilość rdzeni/wątków 4C/4T 6C/6T 6C/12T 8C/8T 8C/16T 8C/16T Taktowanie bazowe 2,7 GHz 2,3 GHz 2,1 GHz 2,0 GHz 1,8 GHz 1,8 GHz Taktowanie Boost 3,7 GHz 4,0 GHz 4,0 GHz 4,1 GHz 4,2 GHz 4,3 GHz Cache L3 4 MB 8 MB 8 MB 8 MB 8 MB 8 MB Kontroler pamięci DDR4-3200

LPDDR4-4266 DDR4-3200

LPDDR4-4266 DDR4-3200

LPDDR4-4266 DDR4-3200

LPDDR4-4266 DDR4-3200

LPDDR4-4266 DDR4-3200

LPDDR4-4266 iGPU Radeon Graphics 5CU Radeon Graphics 6CU Radeon Graphics 6CU Radeon Graphics 7CU Radeon Graphics 8CU Radeon Graphics 8CU TDP 15W 15W 15W 15W 15W 15W

Wiąże się to głównie z dość niskim taktowaniem Ryzena 9 4900U podczas testów - uśrednione taktowanie według oprogramowania wynosiło zaledwie 2,35 GHz, a więc dużo poniżej faktycznego Turbo. Prawdopodobnie mamy do czynienia z próbką inżynieryjną i na właściwe rezultaty przyjdzie nam jeszcze poczekać. Istotniejszą informacją jest to, że taki procesor faktycznie jest w planach. Jego zapowiedź natomiast może nastąpić wraz z prezentacją układów Ryzen PRO serii 4000 - początkowo informacje o nich miały pojawić się w kwietniu, jednak z racji obecnej pandemii ich premiera została przełożona na bliżej nieokreślony termin.

