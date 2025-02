AMD Ryzen 7 9800X3D pracujący z taktowaniem 6,9 GHz zapewnia ponad 1000 FPS-ów w najpopularniejszych tytułach e-sportowych

Chyba wszyscy nasi czytelnicy przekonali się już o ogromnej wydajności procesora AMD Ryzen 7 9800X3D. Testy nie pozostawiają złudzeń - lepszej jednostki do gier po prostu dziś nie znajdziecie. Co jednak najciekawsze, w układzie tym nadal drzemie ogromny potencjał, który tylko czeka na uwolnienie przez entuzjastów i overclockerów. Dyrektor generalny ASUS China, Tony Yu, zaprezentował właśnie omawianego Ryzena 7 9800X3D pracującego z taktowaniem 6,9 GHz, a wyniki są wręcz oszałamiające.

Z chłodzeniem LN2 omawiany Ryzen 7 9800X3D jest w stanie osiągnąć taktowanie 6,9 GHz i zaprezentować nie tylko niebywałą wręcz wydajność, ale także pobór mocy na poziomie "zaledwie" 200 W.

W porównaniu do poprzedników AMD Ryzen 7 9800X3D oferuje odblokowany mnożnik, a więc istnieją pewne możliwości zwiększania mocy obliczeniowej tego procesora. Jak się okazuje, przy użyciu chłodzenia LN2 można "pogonić" go do bardzo wysokich taktowań. Wykorzystano do tego płytę główną ASUS ROG Crosshair X670E Gene. Platforma ponadto wyposażona była w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 i 32 GB pamięci DDR5-6000. Teraz przejdźmy do testów. W Cinebench R23 (Multi-Core) procesor ten był w stanie rozpędzić się do 6,75 GHz i uzyskał aż 30 513 punktów, natomiast znacznie większe wrażenie robią wyniki w grach, gdzie udało się już osiągnąć 6,9 GHz.

W Valorant chip pozwolił na osiągnięciu ponad 2000 FPS-ów w menu wyboru postaci i średnio ok. 1100 FPS-ów podczas gry w maksymalnych ustawieniach w 1080p. W Counter-Strike 2 natomiast procesor osiągnął średnio 1262,9 FPS przy podobnych ustawieniach 1080p. Co ciekawe, podobny wynik uzyskał Intel Core i9-14900K podkręcony aż do 8 GHz, ale mimo wszystko to wynik Ryzena 7 9800X3D robi tutaj lepsze wrażenie ze względu na stosunkowo niewielki pobór mocy. Nawet po tak ekstremalnym overclockingu omawiany układ pobierał ok. 200 W podczas szczytowego obciążenia. Podejrzewam, że w domowych warunkach nikt nie będzie próbował zmuszać swojego Ryzena do pracy przy takich parametrach, ale nie zmienia to faktu, że entuzjaści i tak będą mieć jakieś pole do wykrzesania nowych pokładów wydajności.

Źródło: WCCFTech, Bilibili