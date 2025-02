Counter-Strike 2 - gra okazuje się istną kopalnią złota dla Valve. Gracze inwestują co roku w miliony skrzynek

Jakiś czas temu na PurePC omawiany był temat mikropłatności w grach mobilnych, które przynoszą twórcom ogromne zyski. Podobnie sytuacja wygląda w darmowych grach na komputery osobiste, które zachęcają graczy do kupna dodatkowych akcesoriów. Szczególną popularnością cieszy się "system kluczy i skrzynek", dzięki któremu można wylosować cenne przedmioty. W samym tylko 2023 roku gracze Counter-Strike 2 wydali na ten mechanizm niemal 1 mld dolarów.

Statystyki z 2023 roku pokazują, że Counter-Strike 2 jest naprawdę bardzo dochodową grą dla Valve. Wszystko przez specjalny mechanizm, którym są skrzynki. Dzięki zakupowi jednej z nich gracz może wylosować dodatkowe przedmioty lub "skórki" (ang. skins).

Warto zacząć od tego, że ceny omawianych skrzynek zostały podniesione w samym 2023 roku średnio o 178% - miało to oczywiście zasadniczy związek z łączną kwotą, jaką gracze na nie wydali. Natomiast cały mechanizm jest naprawdę skuteczny, co też potwierdzają statystyki podane przez stronę CSGOCaseTracker. Okazuje się, że w omawianym roku gracze wydali 980 mln dolarów, co przełożyło się na otwarcie przeszło 400 mln skrzynek. Wracając na chwilę do podniesienia cen: najbardziej podrożała Skrzynia Strefy zagrożenia (Danger Zone Case), gdyż aż o 492%, z kolei kwota zakupu tej o nazwie Weapon Case wzrosła o 25 dolarów.

Spory wzrost w kwestii otwierania samych skrzyń nastąpił zaraz po ogłoszeniu od Valve, z którego gracze mogli się dowiedzieć, że tytuł Counter-Strike: Global Offensive doczeka się niebawem aktualizacji, a tak naprawdę to zostanie zastąpiony przez Counter-Strike 2. Najpopularniejszą skrzynką okazała się Dreams & Nightmares Case, którą otwarto ponad 50,5 mln razy, dzięki czemu Valve zarobiło 126,3 mln dolarów. Resztę statystyk możemy zobaczyć poniżej. Całościowo wyraźnie można zauważyć, że dla producenta ta gra jest bardzo zyskowna, a sam mechanizm z pewnością przekłada się na spore przychody także dla innych twórców, którzy dokonali jego implementacji w swoich grach (wspomnieć można o League of Legends, a także dwóch kolejnych grach od Valve - DOTA 2 oraz Team Fortress 2).

Źródło: CSGOCaseTracker