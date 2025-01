AMD Ryzen 5 9600X pojawił się w przedsprzedaży na kanadyjskim Amazonie. Chip może być tylko nieco droższy od Ryzena 5 7600X

O nadchodzących procesorach AMD Ryzen 9000 wiemy już niemalże wszystko, począwszy od parametrów TDP i taktowania rdzeni aż do szczegółów na temat mikroarchitektury Zen 5. Jedno jednak pozostaje tajemnicą, a mianowicie cena nowych jednostek CPU. Teraz jednak udało się wypatrzeć na kanadyjskim Amazonie przedsprzedaż procesora Ryzen 5 9600X, którego cena wyniosła 472,45 dolarów kanadyjskich. Sprawdźmy, co to dla nas oznacza.

AMD Ryzen 5 9600X pojawił się w przedsprzedaży na kanadyjskim Amazonie w cenie 472,45 dolarów kanadyjskich, co daje nam pierwsze informacje o cenie nadchodzącego procesora. Okazuje się, że nowy model może być droższy lub oferowany w tej samej premierowej cenie co Ryzen 5 7600X.

AMD, mimo oficjalnego omówienia procesorów Ryzen 9000 w Las Vegas, nie udzieliło odpowiedzi na pytania o ich premierowe ceny. Jednak dzięki kanadyjskiemu oddziałowi Amazon, poznaliśmy przedsprzedażową cenę CPU Ryzen 5 9600X, która wyniosła 472,45 dolarów kanadyjskich. Nie możemy jednak tej wartości przeliczyć bezpośrednio wedle kursu, gdyż Kanada ma dosyć wysokie podatki na elektronikę. Po odjęciu podatku i przeliczeniu wartości do dolara amerykańskiego, otrzymamy cenę około 300 USD. Taki scenariusz jest optymistyczny, gdyż zakłada niemalże równą cenę z premierową ceną starszej jednostki Ryzen 5 7600X.

Mimo to, może się okazać, że nowy procesor z rodziny Granite Ridge będzie droższy. Alternatywnie możemy przeliczyć ceny starszej jednostki Ryzen 5 7600X między oficjalną ceną na amerykańskim Amazonie i kanadyjskim oddziale. Wówczas współczynnik między cenami okaże się mieć wartość 1,486. W takiej sytuacji Ryzen 5 9600X kosztowałby 318 dolarów amerykańskich. Ten scenariusz oznacza podniesienie i zaokrąglenie ceny do dodatkowych 19 USD względem starszego modelu. Podsumowując, najprawdopodobniej będziemy musieli przygotować się na takie same ceny premierowe dla nowego CPU lub wyższe od 70 zł do 100 zł netto.

