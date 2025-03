AMD Ryzen 5 7600X3D jest już dostępny u naszych zachodnich sąsiadów. Poznaliśmy wydajność tego procesora

Kilka dni temu zadebiutował procesor AMD Ryzen 5 7600X3D, który wygląda bardzo atrakcyjnie zwłaszcza z perspektywy graczy. Mimo sześciu fizycznych rdzeni na pokładzie i stosunkowo niskich taktowań układ i tak zapowiada się wybornie, a wszystko przez pamięć 3D V-Cache na pokładzie. Niestety, wiemy już, że dostępność tego chipu jest mocno ograniczona, aczkolwiek okazuje się, że da radę go kupić także poza amerykańskim Micro Center.

AMD Ryzen 5 7600X3D jest już dostępny w ofercie niemieckiego sklepu Mindfactory. Pierwsze wyniki wydajności pokazują, że układ ten sprawdzi się w grach nawet lepiej niż Ryzen 9 7900X3D czy Ryzen 7 9700X.

AMD Ryzen 5 7600X3D nieoczekiwanie trafił do oferty niemieckiego sklepu Mindfactory. Jak więc widać, nowy 6-rdzeniowiec od Czerwonych jednak pojawił się Europie, choć trzeba liczyć się z tym, że w innych sklepach raczej go nie znajdziemy (przynajmniej w najbliższym czasie) - na witrynie internetowej sklepie widnieje wyraźna informacja o ekskluzywnej ofercie. Procesor został wyceniony na 329 euro, a zatem jest zauważalnie tańszy np. od 8-rdzeniowego Ryzena 7 7800X3D, który w tym momencie wyceniany jest przez Mindfactory na 389 euro. Co ciekawe, do zakupu nowego chipu dodawana jest darmowa koszulka.

AMD Ryzen 5 7600X3D AMD Ryzen 5 7800X3D Architektura Zen 4 Zen 4 Rdzenie / wątki 6 / 12 8 / 16 Taktowanie bazowe / Boost 4,1 GHz / 4,7 GHz 4,2 GHz / 5,0 GHz TDP 65 W 120 W Cache 102 MB 104 MB Cena startowa 299,99 dolarów / 329 euro 449 dolarów / 499 euro

Omawiana jednostka wydaje się ciekawym wyborem dla oszczędnych graczy, ale jak spisuje się w praktyce? Jak pokazał pierwszy test od PC Games Hardware, Ryzen 5 7600X3D w grach wypada lepiej nawet niż 12-rdzeniowy Ryzen 9 7900X3D czy nowy 8-rdzeniowy Ryzen 7 9700X, aczkolwiek nieznacznie przegrywa z popularnymi i nieco tańszymi modelami Core i5-13600K i i5-14600K od Intela, które dodatkowo oferują jeszcze możliwość overclockingu. Nie jest to więc lider opłacalności, ale za to nowy układ AMD znakomicie wypada pod kątem poboru mocy - zapewnia najlepszy współczynnik "FPS / W" ze wszystkich chipów Czerwonych.

Źródło: @aschilling, VideoCardz, PC Games Hardware