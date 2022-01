AMD Ryzen 5 6600H - pierwsze testy zwiastują wydajność o kilkanaście procent wyższą w porównaniu do Ryzen 5 5600H

Kilka dni temu informowaliśmy o pierwszych wynikach wydajności procesora AMD Ryzen 9 6900HX, który będzie jednym z najmocniejszych jednostek z rodziny Rembrandt. Według pierwszych testów, możemy liczyć na nieco wyższą wydajność w porównaniu do Ryzena 9 5900HX, choć dużo będzie zależeć także od konkretnych układów chłodzenia w notebookach. W tej samej bazie pojawił się teraz Ryzen 5 6600H, będący niższym w hierarchii modelem, wykorzystującym rdzenie Zen 3+ oraz zintegrowany układ graficzny Radeon 660M (RDNA 2). Sprawdzamy jak wypada procesor w laptopie Lenovo Legion i porównujemy do układów AMD Ryzen 5 5600H oraz Intel Core i5-12500H. Ponownie możemy liczyć na nieco wyższą wydajność, jednak na bardziej zauważalne skoki osiągów będziemy musieli poczekać do następnej generacji, która wykorzysta mikroarchitekturę Zen 4.

W programie GeekBench pojawiły się pierwsze testy wydajności procesora AMD Ryzen 5 6600H z rodziny APU Rembrandt. Nowy procesor radzi sobie o kilkanaście procent lepiej w porównaniu do Ryzena 5 5600H.

AMD Ryzen 5 6600H to procesor 6-rdzeniowy i 12-wątkowy, którzy wyprodukowano w 6 nm procesie technologicznym TSMC. Jego bazowy zegar wynosi 3,3 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 4,5 GHz. Nie brakuje także zintegrowanego układu graficznego AMD Radeon 660M, opartego na architekturze RDNA 2 oraz wykorzystującego 6 bloków CU o zegarze 1900 MHz. W bazie programu GeekBench pojawił się pierwszy wpis, pochodzący z laptopa Lenovo Legion. W teście jednego wątku nowy procesor uzyskał wynik 1472 punktów, z kolei w teście wielowątkowym, Ryzen 5 6600H wykręcił rezultat 8054 punktów.

Uśrednione wyniki AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 5 5600H Intel Core i5-12500H Single-core 1472 pkt ~1300-1400 pkt ~1600-1700 pkt Single-core (procentowa wydajność względem Ryzen 5 6600H) 100% ~88-95% (przedział na bazie dotychczasowych wyników) ~108-115% (przedział na bazie dotychczasowych wyników) Multi-core 8054 pkt ~6400-6900 pkt ~9800-10400 pkt Multi-core (procentowa wydajność względem Ryzen 5 6600H) 100% ~79-86% (przedział na bazie dotychczasowych wyników) ~121-129% (przedział na bazie dotychczasowych wyników)

Zgodnie z sugestią z poprzedniego materiału, tym razem przygotowaliśmy klarowaną tabelę, która przedstawia mniej więcej różnice z procesorem poprzedniej generacji (Ryzen 5 5600H) oraz procesorem Intela, do którego będzie najwięcej porównań, ze względu na tą samą półkę w nazewnictwie (Intel Core i5-12500H). Oczywiście są to bardziej uśrednione wyniki, gdzie wykorzystano rezultaty najczęściej pojawiające się w GeekBench (a więc bez tych wyników, które rażąco wyróżniają się na tle tychże uśrednionych punktów). Wówczas AMD Ryzen 5 6600H wypada średnio o 5-12% lepiej w teście pojedynczego rdzenia w porównaniu do AMD Ryzen 5 5600H. W przypadku Intela jest odwrotnie - nowy Alder Lake-H wypada od 8 do 15% lepiej, co jest zasługą oczywiście mocniejszego jednego wątku. Nowy Ryzen lepiej wypada w teście wielowątkowym, gdzie w porównaniu do poprzedniej generacji oferuje od 14 do 21% lepszą wydajność - to dobry wynik biorąc pod uwagę względnie niewielkie różnice w samej architekturze. W porównaniu do Intela wypada jednak gorzej, co jest z kolei zasługą wykorzystania hybrydowej architektury z większą liczbą rdzeni typu Efficient.

Źródło: GeekBench, PurePC.pl