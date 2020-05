AMD Ryzen 3 3100 został podkręcony do 5,92 GHz przy pomocy LN2

Pojawiające się właśnie w sklepach procesory AMD Ryzen 3 3100 oraz Ryzen 3 3300X to niezwykle ciekawe jednostki, będące dobrą alternatywą nie tylko dla starszych 6-rdzeniowych Ryzenów, ale również dla średniopółkowych układów Intela. Choć chipy te przeznaczone są dla mainstreamu, to jednak okazuje się, że nawet pierwszy z wymienionych procesorów może zadziwić swoimi możliwościami w rękach doświadczonego entuzjasty. Model 3100 trafił do popularnego overclockera o pseudonimie TSAIK, a ten pochwalił się w sieci rezultatem swoich zmagań z tą jednostką. Układ został podkręcony aż do niebotycznych 5,92 GHz. To jeden z najlepszych wyników w historii całej serii Ryzen 3000.

Przypomnijmy - AMD Ryzen 3 3100 to 4-rdzeniowy/8-wątkowy procesor cechujący się bazowym taktowaniem 3,6 GHz, które w zależności od obciążenia może wzrosnąć do 3,9 GHz. Podniesienie częstotliwości pracy aż do 5,92 GHz wydaje się więc sporym i dosyć zaskakującym sukcesem, zwłaszcza, że to przecież najtańszy Ryzen 3. generacji. Co nie dziwne, procesor musiał być chłodzony ciekłym azotem i potraktowany wysokim napięciem 1,45 V. Platforma testowa składała się z płyty głównej MSI X570 Tomahawk, na której zainstalowana była pojedyncza kość RAM DDR-1600 (8 GB). Szczegółowa specyfikacja znajduje się na poniższym screenie.

Warto odnotować, że opisywany tutaj przypadek to drugi najwyższy rekord OC dla procesora bazującego na architekturze Zen 2. Pierwsze miejsce okupuje flagowy, 16-rdzeniowy układ Ryzen 9 3950X, który został podkręcony do 6041 MHz (co ciekawe, również przez TSAIK-a). Choć rzecz jasna w domowych warunkach na taki overclocking nie porwie się chyba żaden zwykły zjadacz chleba, to jednak tak wysokie wyniki taktowania są tylko dowodem na to, jak duży potencjał drzemie w nowych procesorach Czerwonych.

